Eine Rolle im Krippenspiel übernehmen zu können – darauf hoffen in Dollbergen und Schwüblingsen in jedem Jahr viele Kinder. „Und so manches Mal haben wir zusätzliche Rollen geschaffen, damit wir möglichst vielen die Chance zum Mitmachen geben konnten“, sagt Pastor Tibor Anca. Doch dieses Vorhaben vereitelt nun die Corona-Pandemie, und so haben sich Anca und sein Team bereits frühzeitig Alternativen überlegt. „Wir sind eigentlich auf alles eingestellt“, sagt er mit Blick darauf, dass sich erst Ende November die Vorgaben zu den Gottesdiensten abzeichneten.

Anstelle des kinderreichen Krippenspiels erwartet die Besucher jetzt Heiligabend ein Schattenspiel mit mehr als 30 Figuren, welche die Kirchengemeinde bestellt und inzwischen auch ausgeschnitten hat. Und damit auch alles den Vorgaben aus der Bibel entspricht, gibt es nach Aussage Ancas zweimal die Maria zu sehen. „Wir haben ihren Schatten einmal schwanger und einmal nicht schwanger“, sagt der Pastor.

Für ihn erfüllt sich in diesem ungewohnten Jahr zudem ein lang gehegter Wunsch. „Dass wir die Christvesper jetzt in der Reithalle Dollbergen feiern, freut mich besonders, weil es schon seit Jahren in der Planung war.“ Dort beginnt der Gottesdienst mit Krippenspiel am 24. Dezember um 15.30 Uhr.

Bühne aus Kartoffelkisten

Um 17.30 Uhr geht es in der Kartoffellagerhalle auf dem Hof Kobbe in Schwüblingsen los. Ganz dem Ort entsprechend wird die Bühne aus Kartoffelkisten gebaut. Sie werden verdeckt von weißen Leinwänden, auf denen die Besucher dann das Schatten-Krippenspiel sehen können. Die Sprecher erhalten Funkmikrofone, damit sie den Abstand wahren – Sicherheit vor einer Corona-Infektion steht für Anca wie für alle Pastoren im Kirchenkreis an erster Stelle.

Besucher müssen sich vorher anmelden

Wegen der Pandemie dürfen jeweils nur die Einwohner eines Ortes zu ihrer temporären Kirche gehen. Sie müssen sich zudem vorab anmelden. Das Kirchenbüro, Telefon (05177) 922144, ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet. Eine Online-Anmeldung ist auf der Homepage der Kirchengemeinde möglich. Dort sehen die Besucher auch, wie viele der Plätze schon belegt sind. Nach den guten Erfahrungen bei den Einschulungsgottesdiensten beschriften die Ehrenamtlichen die Bänke, sie bringen die Besucher vor dem Gottesdienst dann auch zu ihren Plätzen, sagt Anca.

Die Weihnachtsgeschichte im Dorf entdecken

Natürlich, sagt der Pastor, gehört die Weihnachtsgeschichte für die Familien zum Fest dazu. Wer sie erleben möchte, muss sich in diesem Jahr selbst auf den Weg durch die beiden Ortschaften machen. „Wir bereiten einen Erlebnisrundgang mit digitalen Elementen vor, bei dem die Kleinen wie die Großen die Geheimnisse der Weihnachtsgeschichte entdecken können“, kündigt er an. Stationen, an denen die Spaziergänger stoppen sollen, werde es nicht geben. „Jede Ansammlung wollen wir vermeiden“, betont er. Den genauen Startpunkt veröffentlicht die Kirchengemeinde rechtzeitig vor dem Fest.

Als komplett digitale Alternative empfiehlt Anca ein Video, das der Jugendmitarbeiterkreis der Kirchengemeinde Uetze-Katensen aufgezeichnet hat. Dafür versprechen die Akteure eine „unruhige Nacht“, für die sich die Zuschauer den Liederzettel aus dem Internet herunterladen können. Den Link dafür gibt es erst wenige Tage vor dem Fest. Auch der Kirchenkreis Burgdorf hat ein sehr unterhaltsames Krippenspiel aufgezeichnet, bei dem Pastoren als Hirten und Schafen, der Landesbischof Ralf Meister und ein Engelschor wichtige Rollen übernehmen.

Weihnachten zu Hause – leicht gemacht

Was aber, wenn Christen weder eine der Andachten besuchen noch den Spaziergang unternehmen können? Dafür hat Anca mit seinem Team einen Gestaltungsvorschlag erarbeitet, inklusive Liedern wie „Ich steh an deiner Krippen hier“ und Gebeten. Dabei schlägt er den Haken zur Moderne und verweist auf die entsprechende Playlist bei Spotify und den QR-Code für die Weihnachtsgeschichte. Ein kleines Glockengeläut zum Auftakt, gemeinsames Kochen und Speisen, Bescherung und Gesprächen – so könnte der Heiligabend zu Hause aussehen. Vor allem aber wünscht Anca den Daheimgebliebenen und jenen, die sich auf den Weg machen: einen weniger perfekten, davor mehr liebevollen, aber vor allem stressfreien Tag.

