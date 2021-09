Uetze

Nachdem die Nachfrage nach Impfungen in den Hausarztpraxen zunächst abgenommen hat, rechnen die Medizinerinnen und Medizinier in Uetze damit, dass sie mit der Verbreitung der Delta-Veriante und den neuen 3-G- und 2-G-Regeln wieder ansteigen wird. Das berichtet Anke Berkau, Mitarbeiterin in der Praxis Dr. Ipsen, auf Nachfrage. Diese Einschätzung teilt Dr. Axel Brümmer von der Gemeinschaftspraxis am Hindenburgplatz. Zwar sei die Nachfrage im Vergleich zu vor sechs Wochen rückläufig. Doch das Blatt wende sich offenbar. „In den vergangenen zwei Wochen haben sich vermehrt junge Leute zum Impfen angemeldet. Es scheint sich rumzusprechen, dass die 2-G-Regel relevant wird“, sagt Brümmer.

Die Nachfrage nach einer Corona-Impfung sei dennoch so stark zurückgegangen, dass die Praxis Dr. David Ipsen ab September ihre Impflisten schließt. „Es melden sich nur noch sehr vereinzelt Leute, die gegen das Coronavirus geimpft werden möchten“, so Mitarbeiterin Berkau. Fast alle Patienten der Dialysepraxis seien inzwischen durchgeimpft. Diejenigen, die sich überlegten, doch noch eine Spritze bekommen zu wollen, „schicken wir dann weiter zum Impfzentrum“.

Junge Leute haben hohen Beratungsbedarf

Wenn die Option, eine Feier, einen Sportkurs oder das Kino zu besuchen, nur dann besteht, wenn jemand als geimpft oder genesen ist, scheint die Impfbereitschaft bei jungen Erwachsenen, die zunächst vielleicht skeptisch waren, zu steigen. „Und wir finden das natürlich gut“, sagt Axel Brümmer. Auch wenn mehr Beratungsbedarf entstehe, mehr nachgefragt werde. „Am Anfang waren die Leute hingegen einfach nur dankbar und froh über die Spritze“, erinnert sich Brümmer.

In der Praxis werde ausschließlich der Impfstoff von Biontech eingesetzt. Meistens wollten die Patienten auch genau den. „Hin und wieder kommen mal Leute, die lieber eine Einmalimpfung möchten“, erklärt er. Doch auch mit Biontech gehe es inzwischen recht schnell, da die zweite Dosis nach nur 21 Tagen gespritzt werden kann. „Wir wollen einfach, dass die Leute möglichst schnell geschützt sind, gerade wegen der Delta-Variante“, erläutert der Arzt.

Arzt rät: Mobile Impfangebote nutzen

Seit die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren empfiehlt, melden immer mehr Eltern ihr Kind in der Praxis von Oliver Brechler an. Doch seiner Einschätzung nach überwiege zurzeit noch die Nachfrage nach einer Drittimpfung. Es meldeten sich so vor allem Menschen, die bereits im Frühjahr ihre zweite Spritze erhalten haben. „In jedem Fall kommen durchgängig Anfragen, wenn auch weniger als noch zu Beginn der Impfkampagne.“

Wer sich anmeldet, bekommt sowohl in Brechlers auch auch in der Gemeinschaftspraxis am Hindenburgplatz innerhalb einer Woche einen Termin. Der Fokus liege bei ihm ebenfalls auf Biontech, was sich 95 von 100 Patienten wünschten, sagt Brechler. Das sei gut umzusetzen, zumal seine Praxis nur noch diesen Stoff geliefert bekomme. Brechler betont, dass er auch vom mobilen Impfen viel halte. „Wenn sich die Gelegenheit so bietet, ist es ein bisschen wie beim Betriebssport. Da machen alle mit. Wenn sie aber erst zum Fitnessstudio fahren müssen, schenken sie sich das eher mal.“

Von Janna Silinger