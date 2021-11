Uetze

Die Ortsräte der Ortschaften Uetze und Altmerdingsen treffen sich am Dienstag, 16. November, zu ihren konstituierenden Sitzungen. Während sich in Altmerdingsen der bisherige Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin (Freie Wählergemeinschaft Altmerdingsen) wieder zur Wahl stellt, zeichnet sich in Uetze ein Wechsel an der Spitze des Ortsrats ab. SPD und CDU haben sich darauf verständigt, den Christdemokraten Hartwig Schumacher zu wählen. Beide Parteien verfügen über drei Sitze in dem Gremium.Der bisherige Ortsbürgermeister Jens Schumacher (CDU), der nicht mit Hartwig Schumacher verwandt ist, hatte nach den Kommunalwahlen aus beruflichen Gründen auf seine Mandate verzichtet.

Schützenverein beantragt Zuschuss

In beiden Sitzungen steht auch die Wahl eines stellvertretenden Ortsbürgermeisters und ein Grundsatzbeschluss über die Verwendung von Ortsratsmitteln auf der Tagesordnung. Der Ortsrat Uetze berät außerdem über einen Zuschussantrag des Schützenvereins sowie über Änderungen des Bebauungsplans für das Erholungsgebiet Uetze-Dahrenhorst und Flächennutzungsplans für die Gemeinde Uetze.

Der Ortsrat Altmerdingsen gibt eine Empfehlung zum Vorschlag der Verwaltung ab, von einem Planungsbüro ein Spielplatzkonzept für die gesamte Gemeinde aufstellen zu lassen. Die Altmerdingser Ortsvertretung tritt um 19 Uhr im Altmerdingser Feuerwehrhaus, Hänigser Kirchweg 2, zusammen. Der Uetzer Ortsrat tagt ebenfalls ab 19 Uhr, und zwar im Sitzungssaal des Rathauses, Marktstraße 9.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller