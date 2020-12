Schwüblingsen

Der Name Hartmut Nemitz ist in Uetze und darüber hinaus unzertrennlich mit der Aufführung des Labeser Krippenspiels in Schwüblingsen verbunden. Er hat es mitgebracht und im Dorf damit eine Tradition begründet, die die Schwüblingser, die es unter der Regie von Nemitz selbst spielen, nicht mehr missen möchte. Für Nemitz wiederum ist das Krippenspiel der Schlüssel gewesen, um in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden.

Hartmut Nemitz ist einer, der die Bewegung, das Wandern im Blut hat. Schon als Kind in der ehemaligen DDR habe es ihn gereizt, einfach mit den Schaustellern auf große Fahrt zu gehen. „Meine Eltern mussten da schon sehr aufpassen“, erinnert sich der 72-Jährige schmunzelnd. Dass der studierte Kontrabassist 1984 in Schwüblingsen sesshaft wurde, war nicht etwa der Sehnsucht nach Verwurzelung geschuldet – sondern dem Umstand, dass er die Schüler, denen er an einem Gymnasium in Hannover Musik erteilte, auch nach dem Unterricht fördern wollte.

Der Anfang im Dorf war schwierig für Nemitz

Der Anfang in der Uetzer Ortschaft, in der es ihn nunmehr seit 36 Jahren hält, sei nicht einfach gewesen. „Vielleicht hätten die Leute lieber ihre Gaststätte zurückgehabt als mich als Neubürger.“ Die Deckenbalken mit ihren launigen Sprüchen, das Schild Gaststube an der Tür verraten es: Nemitz’ Wohnzimmer gehörte zur beliebteren der beiden Dorfkneipen; im Saal des jetzigen Tritonus wurde ausgelassen gefeiert. Allerdings waren dort schon seit zwei Jahren die Lichter ausgegangen, als Nemitz das Anwesen für sich entdeckte.

Es schien perfekt: nahe genug an Hannover, seiner Arbeitsstelle. Und mit genug Platz für Probenwochenenden mit seinen Schülern. Angesichts des großen Saals kam dem Musiker, für den als Kind der Knabenchor Hannover zu einem Stück Heimat geworden war, eine Idee: Warum in dem herrlichen Raum nicht das Krippenspiel aufführen, das seine Eltern über zwei Fluchten – die aus Pommern im Jahr 1945 und die aus der DDR – hinweg als Konstante begleitet und das er als schöne Familientradition erlebt hatte? Warum nicht dem Dorf etwas ganz Spezielles schenken?

Pommersche Tradition wird zu einer Uetzer

Heute – 34 Jahre später – zeigt sich: Dieses Stück, das Labeser Krippenspiel, hat ihm die Herzen der Dorfgemeinschaft geöffnet. Die Schwüblingser leben es inzwischen längst als eigene Tradition. „Es kam sogar schon der Vorschlag, es in Schwüblingser Krippenspiel umzubenennen“, sagt Nemitz: „Aber das wäre nicht richtig.“ Für ihn ist und bleibt es das Labeser Krippenspiel. Denn in Labes, der Heimatstadt seiner Eltern in Pommern, etwa 100 Kilometer entfernt von Stettin, war das auf einem mittelalterlichen Christgeburtsspiel basierende Stück 1921 erstmals aufgeführt worden.

„Es geht einfach zu Herzen“, beschreibt Nemitz die Wirkung des Spiels, das die Szenen der Weihnachtsgeschichte verbindet mit bekannten Weihnachtsliedern, die in ihrer Abfolge die theologische Aussage unterstützen. Obwohl es feste Darstellergruppen gibt – Maria und Josef, die Hirten, die Könige –, bietet das Spiel genug Raum und Flexibilität, neue und weitere Mitspieler zu integrieren. Etwa Kinder, die auch auf die Bühne kommen dürfen und sich so als Teil des Spiels fühlen können.

Das Labeser Krippenspiel ist so lebendig wie das Dorf

Ohnehin hat Nemitz das Krippenspiel gegenüber der Interpretation seines Vaters – dieser hatte in Labes als Josef mitgespielt und es später selbst aufgeführt – für die Aufführungen der Laiendarsteller aus Schwüblingsen und den umliegenden Dörfern modifiziert: „Ich habe viele Solostellen in Chorstellen umgewandelt“, sagt Nemitz: „Das hat meinem Vater nicht gefallen. Aber er hat es akzeptiert. Für ihn sollte es so bleiben, wie er es aus Labes kannte.“ Für Nemitz hingegen ist es in Ordnung, wenn sich das Stück quasi aus sich selbst und aus der dörflichen Situation heraus immer wieder ein wenig verändert:

„Es gibt einen Hirten, der spielt, weil er nicht schlafen kann, eine Weise auf der Flöte. Eigentlich ist das ,Nun ruhen alle Wälder’. Wenn aber der Spieler das nicht spielen kann und statt dessen „Der Mond ist aufgegangen“ wähle, sei das auch okay. Auch kleine Hänger im Text, die spontan überbrückt werden, kämen vor und seien nicht tragisch, sagt Nemitz. Einige aufgrund der alten Sprache mittlerweile unverständlich gewordene Passagen hat er bereits angepasst; vielleicht werden weitere Anpassungen folgen. Später einmal.

Das bedeutet den Schwüblingsern ihr Krippenspiel Dass das Labeser Krippenspiel wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht aufgeführt werden kann, trifft die Einwohner Schwüblingsens hart. Denn für sie fehlt damit ein Stück Lebensgefühl, das nicht so einfach zu ersetzen ist. Auch wenn das Krippenspiel erst 1986 mit Hartmut Nemitz seinen Weg nach Uetze gefunden hat: Die Absage der Aufführungen am Vorabend des vierten Advents hinterlässt eine Lücke, die nicht einfach zu schließen ist. „Bei mir wirkt das Labeser Krippenspiel wie ein Schalter“, sagt Ortsbürgermeister Eike Dralle: „Spätestens, wenn ich danach den Saal verlasse, ist die Weihnachtsstimmung da.“ Während Dralle zu den fleißigen Zuschauern gehört, steht der Rest seiner Familie auf der Bühne: seine Frau als Engel, Sohn Arendt als Hirtenkind und Sohn Johann als Hirte. Letzterer hat die Aufführungen im Jahr 2019 gerettet, als einer der Hauptsprecher krank ausfiel. Weil er bereits seit Jahren dabei ist, traute er sich, einzuspringen – und kramte dafür sogar seine Blockflöte hervor. Bereits als kleiner Junge habe er mit Begeisterung zugeschaut, sagt Johann. „Dass die Kinder in einer Szene auf die Bühne kommen durften, fand ich klasse.“ Als er dann alt genug war, wollte er selbst unbedingt mitspielen. „Es ist eine ganz tolle Gemeinschaft und es gehört einfach dazu“, sagt der Jugendliche: „Wenn das Stück im kommenden Jahr wieder aufgeführt werden kann, bin ich auf jeden Fall dabei.“ Ein Mime der ersten Stunde ist Walter Kynast. „Legendär ist sein Schaudern als Hirte“, sagt Ortsbürgermeister Dralle: „Gefühlt alle Stammgäste freuen sich auf seinen Ausruf ‚Huh, hu-u-hu, ist das eine kalte Nacht, dass einem das Herz im Leibe kracht’.“ Und Josef heißt seit sieben Jahren im wahren Leben Mirko Narozny und ist DJ. „Angefangen habe ich als Hirtenjunge, vor meinem Stimmbruch habe ich auch als Verkündigungsengel ,Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her’ gesungen“, sagt der Schwüblingser. Auch für ihn gehören die gemeinsamen Gesangsproben und die Vorstellungen einfach zur Vorweihnachtszeit dazu.

Hoffen auf Weihnachten 2021

Gab es nach der Premiere des Labeser Krippenspiels zuerst Gemurre, als Nemitz verkündete, es im nächsten Jahr erneut aufführen zu wollen, ist die Aufführung nun aus der Adventszeit Schwüblingsens nicht mehr fortzudenken. Beide Aufführungen, eine für Kinder, eine für Erwachsene, sind jedes Jahr rappelvoll, die Spendenkörbchen zugunsten von Unicef gut gefüllt. „Werbung brauchen wir nicht mehr machen, die Menschen wissen: Am Sonnabend vor dem vierten Advent ist Labeser Krippenspiel“, sagt Nemitz. Doch das Coronavirus bewirkt das Undenkbare: Der Saal bleibt in diesem Jahr dunkel, die Requisiten eingepackt.

Das finden sowohl Nemitz als auch die Schwüblingser, von denen er sich mittlerweile akzeptiert fühlt, schade. „Wenn es im kommenden Jahr wieder geht, wird das Labenser Krippenspiel aufgeführt“, sagt Nemitz: „Und wenn nicht im Saal, dann eben im Freien.“ Und wenn es nicht gehen sollte? „Dann waren es viele tolle Aufführungen in mehr als 30 Jahren.“ Mit vielen denkwürdigen Momenten. Wie der hochschwangeren Maria, die kurz nach der Vorstellung ihr Kind bekam. Oder der Jugendlichen, die als Josef-Schauspieler ihren Schwarm vorschlug. Auch diese gemeinsamen Erinnerungen verbinden Nemitz mit dem Dorf.

Von Sandra Köhler