Hänigsen

Vorgärten, die mit Kies und Steinen gestaltet sind, liegen noch immer im Trend. Sie wirken minimalistisch und gelten als pflegeleicht, weil kein Unkraut zu rupfen und keine Pflanzen zu gießen sind. Das Problem ist jedoch: Insekten und andere kleinen Tiere finden dort keine Nahrung. Die Seniorin Sonja Avemaria-Wrede aus Hänigsen hatte einen solch steinigen Vorgarten.

Vor fünf Jahren zogen sie und ihr Mann in das neue Haus in Hänigsen. Früher hatten sie einen Naturgarten, erzählt die 70-Jährige. Mit dem Umzug wünschte sich vor allem ihr Mann einen pflegeleichteren Garten. Und so planten die beiden einen Schottergarten vor dem neuen Haus. Zentnerweise Kies wurde verteilt. Das sei vor allem teuer gewesen, sagt die Seniorin heute.

Anzeige

Das Vlies unter dem Kies muss weg

Richtig zufrieden war das Paar allerdings nicht, vor allem Avemaria-Wrede fehlten die Pflanzen. Den entscheidenden Impuls, etwas zu ändern, gab eine Freundin, die sich im Naturschutzbund ( Nabu) engagiert. Avemaria-Wrede sprach mit Mona Gharib, der zweiten Vorsitzenden des Nabu für Burgdorf, Lehrte und Uetze. „An dem Gespräch gefiel mir, dass der Nabu mich nicht missionieren wollte“, sagt sie. Gharib habe in erster Linie zugehört und anschließend Tipps gegeben. Einer davon war, das Vlies unter dem Kies zu entfernen, damit dort überhaupt Pflanzen gedeihen können. Gemeinsam mit ihrer Tochter machte sich Avemaria-Wrede sofort an die Arbeit.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Schottergärten sollen blühenden Beeten weichen

Die Tochter brachte dann einige Pflanzen aus dem eigenen Garten mit und setzte sie in den Vorgarten. Viele Pflanzen kamen auch von allein zum Vorschein, nachdem das Vlies weg war. „Das war viel Arbeit. Wir haben den Schotter eimerweise wieder weggebracht“, sagt Avemaria-Wrede. Die Mühe habe sich gelohnt, inzwischen sei der Vorgarten ein Selbstläufer, nur gießen müsse sie natürlich.

Von dem Schotter im Vorgarten ist nur noch ein Rest zu sehen. Langfristig möchte Sonja Avemaria-Wrede alle Steine entfernen. Quelle: Leona Passgang

Pflanzenvielfalt kommt von allein

Wo bis vor wenigen Monaten nur Kies und eine Stammrose waren, wachsen mittlerweile unter anderem Trompetenbäume, Storchenschnabel, Glockenblumen und Alchemilla. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe“, sagt die Seniorin. Auch Gharib ist beeindruckt von dem Vorgarten. Fast alle Pflanzen seien winterhart, sagt die Expertin. Für Interessierte hat sie einen einfachen Tipp: „Erst mal mit drei Pflanzen anfangen und sich an den eigenen Lieblingsfarben orientieren.“

Für Avemaria-Wrede steht fest: Auf lange Sicht möchte sie gar keine Steine mehr in ihrem Vorgarten haben. Wer wissen möchte, wie er einen naturnahen und zugleich relativ pflegeleichten Garten anlegen kann, kann sich an den Nabu wenden. Informationen gibt es zudem unter www.nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de.

Von Leona Passgang