Obershagen/Hänigsen

Eine Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften ist schon was, egal in welcher Disziplin. Denn Leistungssport verlangt Können und intensives Training. Etwas Besonderes sind Sportler, die ihrer Passion auf hohem Niveau nachgehen, – trotz eines Handycaps. Wie die an Morbus Bechterew erkrankte Pamela Witte aus Hänigsen. Die 44-Jährige ist den Pferden und dem Fahrsport verfallen.

Diese Frau ist hart im Nehmen: Nur vier Wochen nach einem Arbeitsunfall ist Pamela Witte mit ihrer Stute Stella vor Kurzem bei den Deutschen Meisterschaften (DM) der Para-Gespannfahrer in Bad Segeberg an den Start gegangen. „Mein Chiropraktiker hat Wunder vollbracht“, sagt Witte mit lausbübischem Grinsen. „Es ist halt nur einmal im Jahr Deutsche Meisterschaft. Also bin ich gefahren.“ Vielleicht war das nicht ganz das, was sich ihr Arzt vorgestellt hatte, als er ihr „Schone dich!“ mit auf den Weg gegeben hatte. Denn bei dem Unfall war just ihre Schulter in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese macht ihr aufgrund ihrer Behinderung, einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung, die die Beweglichkeit beeinträchtigt, ohnehin Probleme. Zudem werden beim Fahren mit der Kutsche Arme und Schultern stark beansprucht.

Das ist Morbus Bechterew Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans) ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die vor allem die Wirbelsäule betrifft. Die Folge kann eine teilweise, im Endstadium auch vollständige Versteifung der Wirbelsäule sein, oft in mehr oder weniger nach vorn gebeugter Haltung. Die Erkrankung verläuft schubweise und verursacht zum Teil starke Rückenschmerzen, oft im unteren Teil der Wirbelsäule. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, die bei jedem Patienten anders verläuft. Heilbar ist Morbus Bechterew bis heute nicht. Mittels Medikamenten und regelmäßiger Gymnastik kann die Entzündung vielfach schnell reduziert oder gestoppt werden und die Beweglichkeit weitgehend erhalten bleiben. Morbus Bechterew tritt familiär gehäuft und bereits in jungen Jahren auf, meist zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr. Patienten leiden oft über lange Zeit unter starken Rückenschmerzen oder scheinbaren Muskelverspannungen, ohne dass jemand an Bechterew denkt. Noch heute vergehen bis zum Zeitpunkt der Diagnose in der Regel sechs Jahre. Morbus Bechterew ist keine Zivilisationskrankheit, sondern ein seit Jahrtausenden existierendes Leiden: Schon der Pharao Ramses II. und Menschen in Palästina zur Zeit Jesu litten darunter.

„Als ich von der Meisterschaft nach Hause gekommen bin, habe ich es schon gespürt“, sagt Witte, die sich ihr Handycap nicht anmerken lässt. Auf die Idee, nicht beim „normalen“ Fahrsport, sondern bei den Para-Fahrern anzutreten, hatte sie ihre Trainingspartnerin 2016 gebracht. Die Anfrage beim Deutschen Kuratorium für therapeutisches Reiten war erfolgreich. Seit 2017 ist sie Mitglied im Verein Interessengemeinschaft Fahren für Menschen mit Behinderung. Wie alle Para-Fahrer startet sie im Regelsport, tritt also nicht nur gegen Menschen mit Handycap an. Spezielle und für sie individuell zugelassene Hilfsmittel sollen Nachteile im Wettbewerb mit nicht-behinderten Sportlern ausgleichen.

Individuelle Hilfsmittel gleichen Einschränkung aus

Für die Fahrerin aus Hänigsen sind dies Leinen, die geteilt oder mit Schlaufen versehen sind, eine Peitschenhalterung am Handschuh und ein gefederter Sitz. Nach dem Arbeitsunfall, bei dem „alles verdreht“ war und auch Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden waren, gönnte sich Witte eine Auszeit von zwei Wochen. „Dann bin ich eine Woche lang 20 Minuten am Tag gefahren. Und dann wie immer eine Stunde täglich.“ Ein Turnier absolvierte sie in dieser Zeit der Rekonvaleszenz auch noch. Zur Vorbereitung. Man will ja sehen, wo man steht. „Da lief es mit Platz 1 im Hindernisfahren, Platz 2 in der Dressur und in der Gesamtwertung super“, sagt Witte.

„Wenn ich lange und durchs Gelände laufen muss, dann merke ich das schon. Dann muckt die Hüfte“, sagt Witte über die Zipperlein, die sie gern und meist auch erfolgreich ignoriert. Bei der Begutachtung des Geländeparcours in Bad Segeberg hätte sie schon gern ein E-Bike gehabt, gibt sie zu. „Man kam nur bis zu einem Parkplatz und musste dann etwa zweieinhalb Kilometer laufen. Und das nicht nur einmal am Tag.“ Andere Teilnehmer hätten in ihrem Sportgesundheitspass dagegen bereits die Erlaubnis zur motorisierten Parcours-Besichtigung eingetragen gehabt. „Ich habe einfach mit solchen Schwierigkeiten nicht gerechnet. Aber ich muss ohnehin wieder zur Untersuchung, da werde ich danach fragen“, sagt sie.

Regelmäßig zum Gesundheitscheck

Bei der regelmäßigen Untersuchung wird die Sportfähigkeit des Fahrers mit Behinderung überprüft und festgestellt, wie und in welchem Maße er beim Fahren eingeschränkt ist. Das schlägt sich nieder in entsprechenden Graden. Bei den Fahrern bedeutet Grad I „schwerer behindert“, Grad II „leichter behindert“, Grad III „benötigt Hilfsmittel“. „Ich habe Grad III“, sagt die Fahrerin. „Deswegen darf ich auch nur bei einer deutschen Meisterschaft starten und nicht bei einer WM. Dafür bräuchte ich Grad I oder II.“ Das sagt sie allerdings nur der Vollständigkeit halber. Denn dass sie es trotz aller Hindernisse erneut zur Meisterschaft geschafft hat und dazu noch ihr Ergebnis vom Vorjahr (da war sie neunte) verbessern konnte, macht sie glücklich.

Nächstes Ziel:Trainerschein im Leistungssport

„Was ich – und nicht Stella – besser machen kann, habe ich selbst gesehen. Die gleichen Sachen hat mir auch der Bundestrainer mitgeteilt, auf eine gute Weise“, sagt die 44-Jährige. Ruhe ist nicht ihr Ding. Für diese Saison steht noch zumindest ein Turnier an. Und dann will Witte noch den Trainer-C-Schein fürs Fahren im Bereich Leistungssport machen. „Dazu fehlt mir nur noch das Longierabzeichen. Mal schauen, wie ich das noch dazwischen bekomme“, sagt die Powerfrau mit einem Schmunzeln.

Mehr zu Pamela Witte lesen Sie hier:

Unverhofft zur Deutschen Para-Meisterschaft

Tiefenentspannt zurück von Meisterschaft

Das anspruchsvolle Gelände bei der Deutschen Para-Meisterschaft in Bad Segeberg haben Stute Stella und ihre Besitzerin Pamela Witte sehr genossen. Quelle: privat

Von Sandra Köhler