Ein ganzer Ort in Partystimmung – trotz Corona. An diesem Wochenende feiern die Hänigser gemeinsam ihr Schützenfest, doch nicht auf dem Festplatz, sondern daheim in ihren Gärten. Für die passende Ausstattung hat der Bürgerschützenverein des Uetzer Ortsteils mit 350 liebevoll gepackten Partypakete gesorgt.