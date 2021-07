Hänigsen

Die Teerkerle, die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hänser Teermuseums in Hänigsen, bieten wieder Führungen für Gruppen an. Anmeldungen nehmen Manfred Kindel unter Telefon (0 51 47) 81 81 und per E-Mail an waltraud.kindel@web.de, Thomas Degro unter Telefon (0 51 36) 9 72 37 00 und per E-Mail an thomas.degro@t-online.de sowie Rudolf Baumeister unter Telefon (0 51 36) 43 14 und per E-Mail an rudolfbaumeister@web.de entgegen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller