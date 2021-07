Hänigsen

Nachbarn stehen dem geplanten Baugebiet Bockwindmühle in Uetze-Hänigsen skeptisch gegenüber, besonders den dort geplanten zweigeschossigen Wohnhäusern. Nach einer langen, zum Teil emotional geführten Debatte empfahl der Hänigser Ortsrat einstimmig, den Bebauungsplanentwurf mit mehreren Änderungen öffentlich auszulegen. 23 Zuhörer verfolgten nach Auskunft der stellvertretenden Bau-Fachbereichsleiterin Karin Windhausen die Sitzung in der Aula der Hänigser Grundschule.

Das rund zwei Hektar große Plangebiet liegt nördlich des Pflegewohnstifts an der Mühle. Es umfasst auch eine bebaute Fläche am Mühlenweg, die fast 0,7 Hektar groß ist. Die neuen Bauplätze sollen von der Liegnitzer Straße aus mit einer Sackgasse erschlossen werden. Auf der Ostseite der Stichstraße sollen zweigeschossige Wohnhäuser wie Stadtvillen erlaubt sein. Auf den anderen Baugrundstücken an der Stichstraße sind Einfamilienhäuser geplant.

Ortsrat will Höhen begrenzen

Damit die Häuser nicht zu hoch werden, sprach sich der Ortsrat dafür aus, Trauf- und Firsthöhen festzulegen. Die Traufhöhe soll bei Einfamilienhäusern höchstens vier Meter und bei Mehrfamilienhäusern maximal 6,5 Meter betragen. Der Ortsrat schlug Firsthöhen von höchstens neun beziehungsweise 11,5 Metern vor.

Außerdem will der Ortsrat eine bunte Dachlandschaft vermeiden. Deshalb plädierten die Kommunalpolitiker dafür, die Dächer nur mit Dachsteinen in den für den Ort typischen Farben zu decken. Die Dachneigung soll nach dem Willen der Ortsratsmitglieder bei Einfamilienhäusern mindestens 30 Grad und bei Stadtvillen mindestens 22 Grad betragen.

Nach Ansicht des Ortsrats kommen in der Planung ökologische Aspekte zu kurz. Im Entwurf ist nur an der Nordseite des Neubaugebiets ein drei Meter breiter Pflanzstreifen mit Bäumen und Büschen vorgesehen. Der Ortsrat fordert zusätzlich zwei Meter breite Pflanzstreifen im Osten und Westen. Außerdem wünscht er sich eine Energieerzeugung mit regenerativen Energien.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller