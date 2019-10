Zwischen Katensen und Krätze in der Gemeinde Uetze errichtet die Bürgergesellschaft Ackerstrom drei Windräder. Das lockt viele Neugierige an, die die Baustelle trotz Verbots betreten. Aus Sicherheitsgründen bietet Ackerstrom am Sonnabend nun eine öffentliche Besichtigung an.