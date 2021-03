Wegen der Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Uetze-Hänigsen muss sich die Kunstspirale eine neue Bleibe suchen. Sie ist bereits fündig geworden. Der Umzug steht kurz bevor.

Hänigser Kunstspirale zieht in alte Volksbank ein

