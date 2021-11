Hänigsen

Noch immer suchen die Mitglieder des TSV Friesen Hänigsen einen neuen Vorsitzenden für den Gesamtverein, in dem 1347 Mitglieder in zehn Abteilungen trainieren – in der jüngsten Jahresversammlung im S5 fand sich einmal mehr kein Freiwilliger, der den Verein führen will. Bereits seit einem Jahr wirkten Jens Voltmer und Uwe Filter kommissarisch als erster und zweiter Vorsitzender des Vereins, nun wollte der Vereinschef von seinem Amt auf Zeit zurücktreten.

Da er gleichzeitig Vorsitzender der Abteilung Handball sei, könne er nicht auf Dauer auch den Vorsitz des Gesamtvereins übernehmen, sagte Voltmer und fügte hinzu, dass er diese Einstellung von Anfang an klar kommuniziert habe. Leider sei es dem Vorstand im Vorfeld der Versammlung nicht gelungen, eine Bewerberin oder einen Bewerber zu finden – trotz vieler Gespräche. Auch bei der Mitgliederversammlung bewarb sich niemand für die Position, obwohl Voltmer noch einmal auf die Bedeutung des Postens hinwies, der für die Handlungsfähigkeit des Vereins essenziell sei. „Ohne die Klammer des Hauptvereins kann auf Dauer keine der Abteilungen überleben“, sagt er.

Uwe Filter will die Vorstandsarbeit neu strukturieren

Als zweiten Vorsitzender wählten die Mitglieder den kommissarischen Amtsinhaber Filter ohne Gegenstimme. Auch er betonte noch einmal, wie wichtig es sei, einen funktionsfähigen Vorstand im Amt zu haben. Er hoffe, dass sich bis zur planmäßigen kommenden Hauptversammlung im ersten Quartal 2022 eine Kandidatin oder ein Kandidat finden lasse. Der Vizechef sprach zudem davon, die Vorstandsarbeit neu zu strukturieren, um sie so attraktiver für mögliche Ehrenamtliche zu machen. So könne es konkret an spezifischen Aufgaben ausgerichtete Vorstandsbereiche geben, die den oder die Vorsitzende stärker als bisher entlasten. „Die Vorstandsarbeit muss für die heutige Zeit modernisiert werden, damit der Gesamtverein handlungsfähig bleibt und die Mitarbeit für Ehrenamtliche attraktiv wird“, sagte er. Neu gewählt wurde darüber hinaus Ramona Glienke als neue Mitgliedswartin. Sie folgt in dieser Position auf Bärbel Kraska.

Für ihre Arbeit im Verein wurde Kraska vom Vorstand zum Ehrenmitglied des TSV Friesen Hänigsen ernannt. In ihrem Amt als Schriftführerin wurde Gisela Fangrat bestätigt. Unbesetzt blieb der Posten des Jugendwarts, weil sich kein Nachfolger für den kommissarischen Jugendwart Tore Passon – als Abteilungsleiter Judo bereits im Verein sehr engagiert – fand.

Grete Späthe ist seit 75 Jahren Friesen-Mitglied

Wie tief verwurzelt der Verein im Dorfleben ist, zeigte sich bei den Ehrungen: Die ehemalige Handballerin Grete Späthe gehört den Friesen seit 75 Jahren an, Walter Feldmann seit 70 Jahren. Der Regionssportbund ehrte Gerhard Germer, Gisela Germer, Thomas Gremmel, Irmgard Oetker, Otto Oetker, Ruth Röber, Christa Schecker und Arthur Schmidt zudem für 50-jährige Mitgliedschaft.

Von Marie Pinkert