Hänigsen

Die für Sonnabend, 21. August, geplante Freiluftveranstaltung Tropical Fever im Hänigser Freibad in der Gemeinde Uetze fällt aus. Der Vorstand der Freibadgenossenschaft hat nach Auskunft des Vorstandsmitglieds Dieter Bufe am Sonntagabend entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Der Grund: der steigende Inzidenzwert in der Region Hannover, der seit Sonntag über 35 liegt.

Statt maximal 620 dürften dann nur noch höchstens 100 Gäste die Party mit Livemusik im Schwimmbad besuchen, sagt Bufe. Das führe zu Einnahmeverlusten. Zudem mache der wachsende Inzidenzwert zusätzliche Hygienemaßnahmen erforderlich, die zusätzliche Kosten verursachten. „Unter diesen Bedingungen ist es nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Bufe.

Bei der Party sollte die Band OYA die Besucher musikalisch unterhalten. Außerdem war eine Licht- und Feuershow mit der Hannoveranerin Julia Rose von RosEmotion geplant.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller