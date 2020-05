Hänigser Firma plant Highspeed-Internet für Gemeinde Uetze

Uetze

Die Hänigser Firma FNOH-DSL Südheide soll die Gemeinde Uetze mit superschnellem Internet versorgen. Die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten wird ein Gigabit pro Sekunde betragen. „Zurzeit ist in der Gemeinde eine Übertragungsgeschwindigkeit von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde üblich. In Ausnahmefällen wird das nicht ganz erreicht“, sagt der Uetzer Wirtschaftsförderer Murat Kurt. Schnelles Internet ist für die Wirtschaft ein Standortfaktor.

Auf Beschluss des Rates schließt die Gemeinde mit FNOH-DSL Südheide einen Rahmenvertrag für den Ausbau des Internets mit Glasfaser ab. Laut Bürgermeister Werner Backeberg geht die Gemeinde mit dem Vertragsabschluss keine finanziellen Verpflichtungen ein. Die Gemeinde gestatte FNOH-DSL Südheide, auf Straßen und Wegen Erdarbeiten auszuführen. Die Verwaltung werde mit dem Unternehmen die Rangfolge der Bereiche festlegen, in denen Glasfaserkabel verlegt werden sollen. „Wir werden uns zusammensetzen und besprechen, wo der erste Schritt erfolgen soll“, kündigt Backeberg an.

Gemeinde unterstützt Firma bei Öffentlichkeitsarbeit

Außerdem unterstütze die Verwaltung die Firma bei der sogenannten Vorvermarktung, einer Befragung potenzieller Kunden, „Dafür ist Öffentlichkeitsarbeit notwendig“, sagt der Bürgermeister. Um das Glasfasernetz wirtschaftlich betreiben zu können, muss nach den Worten des FNOH-Geschäftsführers Cord Homann „eine Quote von 40 plus“ der Haushalte superschnelles Internet beantragen.

Homann würde gern im Bereich Hänigsen/Obershagen mit dem Ausbau beginnen. FNOH-DSL Südheide werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte zu einer Informationsveranstaltung einladen. Bei genügendem Interesse könnten die Arbeiten 2021 beginnen.

Auch Deutsche Glasfaser hat sich beworben

Ebenfalls um einen Rahmenvertrag mit Uetze hatte sich die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser beworben. Während FNOH-DSL Südheide die Glasfaser im herkömmlichen Tiefbauverfahren verlegt, wendet die Deutsche Glasfaser das Microtrenching an. Dabei wird ein Schlitz in die Fahrbahn oder die Gehwege geschnitten oder gefräst. In den Schlitz kommt dann das Kabel.

„Das Microtrenching wurde bei uns kritisch diskutiert“, berichtet Backeberg. Es sei zwar schneller und kostengünstiger. Es bestehe aber die Gefahr, dass das Kabel bei Ausbesserungs- und anderen Straßenbauarbeiten beschädigt werde. Für FNOH-DSL Südheide habe auch gesprochen, dass es sich um ein örtliches Unternehmen handele und die Gemeinde gute Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit ihm gesammelt habe. Die Hänigser Firma hat in den vergangenen Jahren bereits in Schwüblingsen Glasfaserkabel verlegt und das Uetzer Spreewaldseengebiet mit VDSL-Technik ausgestattet. Außerdem hat FNOH Kunden in Hänigsen und Obershagen.

HTP plant Ausbau in Dollbergen

Trotz des Rahmenvertrags mit FNOH-DSL Südheide können laut Backeberg auch andere Firmen in der Gemeinde aktiv werden. So hat der Telekommunikationsanbieter HTP kürzlich angekündigt, gemeinsam mit der Deutschen Glasfaser das Netz in Dollbergen auszubauen. „Davon haben wir aus der Zeitung erfahren. Wir haben gleich bei HTP angerufen und uns beklagt, dass sie vorher nicht mit uns darüber geredet haben“, berichtet Backeberg. Ein Gespräch finde nun in Kürze statt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller