Der Edeka-Markt in Hänigsen schließt am Sonnabend, 5. September. Betreiber Cengiz Ersu lässt das Innenleben des Geschäfts komplett erneuern. Damit gibt es vorerst keinen Edeka-Markt in der Gemeinde, denn Edeka-Cramer in Uetze ist ebenfalls wegen Bauarbeiten geschlossen. Stammkunden kritisieren die mangelnde Absprache.