Uetze/Hänigsen

Nach dem großen Erfolg der Impfaktion am Sonntag, 28. November, im Uetzer Rathaus, bei der 432 Menschen sich den ersehnten Piks abholten, ist die Gemeinde im Gespräch mit der Region Hannover über weitere Impfangebote für jedermann. Im Gebäude Mittelstraße 2 in Hänigsen, das zurzeit leer steht, könnte das Impfen stattfinden. Die Räume seien dafür geeignet, berichtete Rathaussprecher Andreas Fitz, das habe eine Überprüfung am Montag ergeben.

„Die Region will morgen entscheiden, ob sie erneut ein mobiles Impfteam schickt“, sagte Fitz am Montagnachmittag. Die Region war laut Rathaussprecher mit dem Angebot auf die Gemeinde zugekommen.

Boostern und Grippeimpfung im Schulzentrum

Fest steht hingegen schon die Impfaktion zum Boostern am Sonnabend, 4. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in der Normalsporthalle im Uetzer Schulzentrum. Das Impfteam – Dr. Kilian Nolte und das DRK – wird für Personen ab 30 Jahre mit einer vollständigen Grundimmunisierung insgesamt 500 Dosen des Boosterimpfstoffs von Moderna bereithalten. Darüber hinaus können sich Interessierte auch gegen Influenza A/B-Grippe impfen lassen.

„Niemand wurde weggeschickt“

Anders als in der Montagsausgabe dieser Zeitung berichtet, musste bei der Impfaktion am Sonntag im Uetzer Rathaus niemand unverrichteter Dinge nach Hause gehen. „Angereist war das Impfteam der Johanniter mit 300 Dosen“, berichtete Sylke Heun, Sprecherin der Johanniter-Unfallhilfe Hannover, am Montag. Als sich jedoch abzeichnete, dass diese Menge nicht reichen würde, sei mittags weiterer Impfstoff, nochmals 300 Dosen, geordert und gebracht worden. „Niemand wurde weggeschickt“, sagte Heun. „Aber wir können nicht sagen, ob jemand gegangen ist, weil die Schlange zu lang war.“

Zeitweise bis zum Kreisel an der Kaiserstraße standen die Impfwilligen in der Kälte. Ihre Wartezeit betrug zum Teil drei Stunden. Ursache für die Verzögerung war eine kleine Panne. Der Notfallkoffer fehlte, und ohne den wollten die verantwortlichen Ärztinnen nicht mit dem Impfen beginnen. Das bestätigte Heun auf Anfrage. Die Folge: Statt wie geplant um 9 Uhr ging es erst um 10.30 Uhr los. „Die Geduld der wartenden Menschen war bewundernswert“, sagte Heun. Insgesamt 432 Frauen und Männer haben sich am Sonntag bis 17 Uhr im Rathaus impfen lassen.

Die Johanniter hatten gerade einmal zwei Tage Zeit für die Vorbereitung der Impfaktion, denn die Entscheidung war erst am Donnerstag gefallen. „Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um Helfer und vor allem Impfstoff zu bekommen“, berichtete Heun. „Wir waren sehr glücklich und dankbar, als die Meldung kam: Der Impfstoff ist da.“

Bislang testet nur eine Apotheke

Während in der Gemeinde Uetze das Impfen für die Corona-Immunisierung Fahrt aufnimmt, gibt es zurzeit nur eine Anlaufstelle für kostenlose zertifizierte Corona-Schnelltests. Die Apotheca im neuen Gesundheitszentrum an der Burgdorfer Straße bietet diese an, hat aber bis Ende dieser Woche keinen freien Termin mehr. „Weitere Testmöglichkeiten im Gemeindegebiet sind in Vorbereitung“, erklärte dazu Rathaussprecher Fitz am Montagnachmittag. Es eilt, denn ab Mittwoch, 1. Dezember, gilt in der Region Hannover die 2-G-plus-Regel, nach der sich auch Geimpfte und Genesene testen lassen müssen. Im Frühjahr gab es im Gemeindegebiet sieben Teststationen, darunter ein Drive-in auf dem Famila-Parkplatz.

Von Anette Wulf-Dettmer