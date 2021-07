Uetze

Zurzeit ist die Gemeindebücherei in Uetze-Hänigsen geschlossen. Weil die Gemeinde das ehemalige Hänigser Rathaus Mittelstraße 2, in dem bislang die Bücherausleihe und die Verwaltungsnebenstelle ihr Domizil hatten, sanieren will, muss die Bücherei umziehen. Sie ist in das frühere Volksbank-Gebäude, Mittelstraße 10, eingezogen.

In den Räumen, die zuletzt von einer Fahrschule genutzt worden war, haben auch die Kunstspirale und der Dorftreff vorübergehend eine neue Bleibe gefunden. Die Hänigser Bücherei ist ab 6. Juli immer dienstags zu den gewohnten Zeiten von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr in den neuen Räumen geöffnet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller