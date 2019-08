Hänigsen

Das große Schützenfest in Hänigsen steht kurz bevor: Zum Auftakt am Sonnabend, 17. August, um 15.30 Uhr treten die Bürgerschützen auf dem Festplatz an. Sie holen die Könige des Vorjahres, die Vereinsfahnen, Ortsratsmitglieder und die Königsscheiben vom Haus am Pappaul ab. Ab 16.45 Uhr steht der Kommers im...