Nachrichten Uetze - Spektakuläre Spritztour endet an Hänigser Hauswand Eine 17-Jährige aus Isernhagen hat mit Begleitern im Wagen ihres Vaters eine Spritztour durch die Region unternommen. In Hänigsen krachte der Wagen in eine Hauswand – wer dabei am Steuer saß, ist unklar. Bei dem Unfall wurde eine Zwölfjährige schwer verletzt.

Am Morgen erinnern nur die weißen Markierungen der Polizei auf dem Bürgersteig am Steindamm an den nächtlichen Unfall. Das Auto landete schließlich am Busch vor der Fachwerkwand. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller