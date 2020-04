Versammlungsverbot: Polizei löst zwei Gruppentreffen in Uetze und Hänigsen auf

Uetze/Hänigsen

Auch in Uetze kontrollieren die Polizeibeamten, ob die Menschen sich an die Verordnung halten, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Am Dienstag um 15.50 Uhr fielen den Polizisten auf dem alten Uetzer Friedhof an der Nordmannstraße vier junge Männer auf, die dort zusammen saßen. Als die Beamten die vier aufforderten, ihr Treffen zu beenden, bemerkten sie Marihuanageruch. Bei einem 18-Jährigen fanden sie eine geringe Menge der Droge, beschlagnahmten sie und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den Heranwachsenden ein. Alle vier erwartet zudem ein Ordnungwidrigkeitsverfahren, weil sie gegen die aktuellen Aufenthaltsbeschränkungen verstoßen haben.

Das haben am Dienstagabend auch vier Männer im Alter von 24 bis 39 Jahren in Hänigsen. Sie hatten sich im Bereich der Moorgartenstraße getroffen. Polizeibeamte aus Burgdorf beendeten um 20.25 Uhr das unerlaubte Treffen der Männer aus Hänigsen und Obershagen. Gegen alle vier wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Das sollte jeder beachten

Das sind die aktuellen Verhaltensregeln (Stand 7. April) zum Aufenthalt im Freien, welche die niedersächsische Landesregierung erlassen hat: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist jedem Einzelnen gestattet, wenn er sich an den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen hält. Des Weiteren sind Zusammenkünfte und Ansammlungen auf höchstens zwei Personen beschränkt. Hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte von engen Familienangehörigen und Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben.

Von Anette Wulf-Dettmer