Hänigsen

Zum sechsten Mal ist der pensionierte Polizeibeamte Norbert Vanin (SPD) in Uetze-Hänigsen zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Der Ortsrat stellte dem 65-Jährigen gleich fünf Stellvertreter zur Seite: Matthias Puchta (CDU), Sandra Grobe (Freie Wähle), Darius Koch (Grüne), Nadine Schrader und Martin Trisch (beide SPD). Alle Wahlen fielen einstimmig aus. Außerdem gehören Ruth Andresen (SPD), Wulf Langeheine und Klaus Cording (beide CDU) dem Ortsrat an.

Abschied von vier Ortsratsmitgliedern

Vanin verabschiedete in der konstituierenden Ortsratssitzung Burkhard Denecke (CDU), der 22 Jahre in der Ortsvertretung mitgearbeitet hatte. Georg Beu (Grüne) dankte der Ortsbürgermeister für 19 Jahre in der Kommunalpolitik, Manfred Scheller (SPD) für elf Jahre und Klaus Wedemeier (SPD) für drei Jahre.

Außerdem ehrte Vanin seine Parteifreundin Andresen für zehnjährige Mitarbeit in dem Gremium.

Ortsrat hilft SoVD und DLRG

Der Ortsrat bewilligte dem SoVD-Ortsverband und der DLRG-Ortgruppe jeweils einen Zuschuss in Höhe von 900 Euro. Der Sozialverband will von dem Geld zwei Laptops und einen Laserdrucker kaufen. Die DLRG plant, den Vereinsschuppen im Freibad mit neuen Kühlgeräten ausstatten.

Tempolimit vor Schule soll ausgeweitet werden

Außerdem diskutierten die Ortsratsmitglieder über das Tempolimit auf der Alten Bahnhofstraße: Wochentags von 7.30 bis 15.30 Uhr ist in Höhe der Grundschule dort nur eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt. Schrader war aufgefallen, dass diese Zeitraum nicht die gesamte Betreuungszeit in der Ganztagsschule abdeckt. Der Ortsrat fordert daher, die Zeitspanne auszuweiten, um Unfälle zu verhindern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller