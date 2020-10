Hänigsen

Heizen mit Erd- und Sonnenwärme, ein ausgeklügeltes Lüftungssystem und eine besonders gut gedämmte Fassade: Beim Bau der beiden Mehrfamilienhäuser an der Alten Bahnhofstraße haben Klaus und Angela Cording sowie Torsten Korn als Investoren auf ein besonders ausgefeiltes Energiekonzept gesetzt. Damit haben sie jetzt auch die Jury bei der Klimaschutzagentur überzeugt, denn das Projekt gewann den Sonderpreis Zukunftshaus.

Alljährlich zeichnet die Klimaschutzagentur besonders energieeffiziente Gebäude mit der Grünen Hausnummer aus, sodass die Eigentümer ihr Engagement für Klimaschutz deutlich sichtbar nach außen zeigen können. Insgesamt 82 der Plaketten konnte die Jury um Vanessa Kohlmeier in diesem Jahr vergeben – so viele wie nie zuvor. „Mit besonders energieeffizienten Neu- oder modernisierten Altbauten wird nicht nur Energie gespart, sondern zusätzlich wertvoller Wohnkomfort gewonnen“, ergänzte Gerhard Krenz von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. „Zudem leisten die Hausbesitzer einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, den wir belohnen möchten.“

Auszeichnung überrascht die beiden Bauherren

Thorsten Fischer von der Sparkasse Hannover begrüßt die Idee, energetisch vorbildliches Bauen auf diese Weise sichtbar zu machen. „Positive Beispiele machen Mut zur Nachahmung in der Nachbarschaft“, sagte er. So ließen sich noch mehr Menschen motivieren, ihre Häuser im hohen Energiestandard zu modernisieren oder mit innovativer Energietechnik zu bauen, was sich langfristig auch wirtschaftlich auszahle.

Um die Grüne Hausnummer bewarben sich auch Agraringenieur Cording und Korn, Inhaber einer Haustechnikfirma, wie beide jetzt bei einer Feierstunde mit den Mietern aus 16 Wohnungen sagten. „Als wir dann den Sonderpreis erhielten, haben wir das richtig gefeiert, denn das kam völlig überraschend“, sagte Cording schmunzelnd und unter der Zustimmung der Bewohner, die vor etwa einem Jahr in die Häuser an der Alten Bahnhofstraße 8 und 8a eingezogen sind. Ihnen stehen Wohnungen mit 60 bis 100 Quadratmetern zur Verfügung, alle barrierearm oder behindertengerecht ausgebaut. Jedes Haus besitzt zudem einen Fahrstuhl und jede Wohnung einen Parkplatz.

Bewohner profitieren von ausgeklügeltem Heizkonzept

„Mit unseren Häusern richten wir uns gezielt an ältere Hänigser, die nicht mehr in einem großen Einfamilienhaus leben können oder wollen und die auch nicht in eine kleine Stadtwohnung umziehen möchte“, sagte Cording, nach dessen Angaben alle Wohnungen in den Gebäuden auf dem einstigen Telekom-Grundstück in der Ortsmitte längst vergeben sind. Sie profitierten vor allem vom ausgeklügelten Energiekonzept. „Wir produzieren den benötigten Strom selbst und haben dafür Fotovoltaikmodule mit Batteriespeicher installiert“, sagt Cording und fügt hinzu, dass eine integrierte Raumbelüftung mit Wärmerückgewinnung den Energieverbrauch zusätzlich reduziere.

Außerdem werde die Heizenergie über besonders effektive Sole-Wärmepumpen erzeugt. Dank dieser Investitionen liege der Primärwärmeverbrauch unter zehn Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche. „Wir gehen weit über die gesetzliche Anforderung hinaus“, sagte Cordes – das wünscht er sich von anderen Bauherren auch und hofft auf Nachahmer.

Von Antje Bismark