Hänigsen

Verwaist und verlassen – so präsentiert sich seit Wochen der Campingplatz in Hänigsen, der eigentlich erst Mitte des nächsten Jahres schließen sollte. Und das liegt nicht am grauen Wetter: Offenbar hat sich die Betreiberin des Platzes, Kathrin Woltin, entschlossen, eher die Reißleine zu ziehen, wie im Umfeld des Platzes zu erfahren ist. Woltin selbst war telefonisch nicht mehr erreichbar, sodass die Gründe für die vorgezogene Schließung nicht genau zu erfahren sind.

„Dauerhaft geschlossen“ heißt es inzwischen auch im Internet – ohne Angabe von Gründen. Der letzte Eintrag auf der Facebook-Seite datiert vom 18. März. „Ein trauriges Bild vom Campingplatz Hänigsen. Nicht nur, dass alle gekündigt wurden, jetzt stapelt sich schon der Müll. Das ist schon echt traurig“, schreibt eine Besucherin. Die Pläne für die Schließung wurden im Februar 2020 bekannt, auch damals hielt sich Woltin mit einer Aussage über die Gründe für ihren Entschluss zurück. Seinerzeit fürchteten etwa 20 Dauercamper die Obdachlosigkeit, weil sie sich eine Wohnung nicht leisten können. Sie haben nach Aussage von Ortsbürgermeister Norbert Vanin offenbar inzwischen Stellplätze auf anderen Anlagen gefunden.

Anzeige

Der Campingplatz in Hänigsen soll bereits in wenigen Tagen schließen. Quelle: Janna Silinger

Platz profitiert nicht vom Camping-Boom

Er bestätigt ebenso wie Andreas Fitz, Sprecher der Gemeinde Uetze, dass der Platz stark abgebaut habe. Das sei für jeden, der dort vorbeigehe, klar erkennbar, sagt Fitz. „Es sieht nicht mehr aus wie ein Campingplatz. Viele haben da auch einfach ihren Müll liegenlassen.“ Den Grund dafür könne er nicht konkret nennen. Die Anlage sei einfach nicht mehr so gelaufen, wie das mal der Fall war. Und das habe schon vor über einem Jahr begonnen. „Obwohl ja eigentlich zu Zeiten von Corona das Campen eher einen Aufschwung erlebt hat“, sagt Fitz. Allerdings hatten Nutzer im Mai beklagt, dass ihnen die Campingplatz-Betreiberin das Wasser abgedreht hatte.

Wie es mit dem Grundstück weitergeht, könne er nicht sagen. „Das muss die Eigentümerin entscheiden.“ Im Flächennutzungsplan sei das Gebiet als Campingplatz ausgewiesen. Sollte das Areal anders genutzt werden sollen, müsse der Plan geändert werden – „mit einem relativ langen bürokratischen Rattenschwanz“, wie Fitz sagt.

Von Janna Silinger