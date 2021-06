Hänigsen

15 Jungen und Mädchen werden am ersten Juliwochenende in der St.-Petri-Kirche in Uetze-Hänigsen konfirmiert. Es sind die Feiern für die letzten Konfirmanden des Jahrgangs 2020 der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen. Im April 2021 wurden bereits mehrere kleine Konfirmationsgottesdienste begangen. Wegen Corona war im vorigen Jahr die Konfirmation ausgefallen. Den Segen Gottes bekommen am 3. und 4. Juli Max Mackowiak, Adrian Nilius, David Tschaeschel, Julian Haase, Angelina Bellach, Inken Brünger, Emilie Halsig, Wencke Harms, Johanna Fricke, Alina Mekelburg, Finn Mersch, Henrike Steffen, Finnja Frewer, Hannah Kahle und Julius Weitkamp.

Für sie finden vier Gottesdienste statt, und zwar am Sonnabend, 3. Juli, ab 10, ab 12 und ab 14 Uhr sowie am Sonntag, 4. Juli, ab 10 Uhr. Weil die Gottesdienstbesucher in der Kirche nach wie vor Abstand halten müssen, dürfen laut Pastor Steffen Lahmann nur Familien und Freunde der Konfirmanden begleiten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller