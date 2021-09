Burgdorf

Haben Einbrecher versucht, Grundstücke und Wohnhäuser in Uetze auszuspähen? Diesen Verdacht haben Anwohner aus der Straße Im Heesters in Uetze. Die Polizei hat sich jetzt des Falls angenommen. Sie sucht Zeugen, die die Beobachtungen der Anwohner bestätigen können.

Anwohnerin spricht Autofahrer an

Nach Darstellung der Polizei soll ein schwarzer Mercedes mit Prignitzer Kennzeichen (PR) am Sonnabend in der Straße Im Heesters auffällig auf und ab gefahren sein. Schließlich habe er vor einem Wohnhaus angehalten. Eine Anwohnerin, die das Geschehen beobachtete, sprach daraufhin die beiden Fahrzeuginsassen an, bekam aber einen aus ihrer Sicht wenig überzeugenden Grund genannt, warum sie sich in der Straße aufhielten. Nach der Ansprache habe sich der Mercedes zunächst entfernt. Wenig später bemerkte die Anwohnerin erneut ein dunkles Fahrzeug mit laufendem Motor vor ihrem Haus. Eine Person soll ausgestiegen sein und versucht haben, über den Zaun Einblick in die angrenzenden Grundstücke zu erlangen.

Zusammenhang mit Einbrüchen?

Weil der Verdacht besteht, dass ein möglicher Ausspähversuch vorliegt, der im Zusammenhang mit kürzlich verübten Hauseinbrüchen in Uetze und in Dollbergen steht, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt die Bevölkerung insbesondere, ob es weitere Zeugen gibt, die den schwarzen Mercedes beobachtet haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege