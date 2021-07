Uetze

Mit Lob hat Direktorin Andrea Wundram die Abiturienten des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen bei der Entlassungsfeier am Freitag überschüttet: „Es war ein toller Jahrgang.“ Insgesamt haben 49 Uetzer Gymnasiasten die Reifeprüfung bestanden.

Wundram ging in ihrer Rede auf die Abizeitung mit dem Titel „Cabino Royale“ ein, deren Titelseite vier Asse schmücken. „Offenbar hatten viele ein Ass im Ärmel“, sagte die Direktorin. Denn 38 Prozent der Abiturienten haben die Reifeprüfung in der Gesamtnote mit einer Eins vor dem Komma bestanden. „Die Traumnote 1,0 haben zwei aus dem Jahrgang geschafft“, berichtete Wundram. Lea Möller und Michel Köster sind die Jahrgangsbesten. 18 Schüler erhielten nach der Feier Geschenke für besondere Leistungen in einzelnen Fächern. „Behaltet immer ein Ass im Ärmel“, gab Wundram den jungen Leuten mit auf den weiteren Lebensweg.

Abiturienten sind gut gerüstet

„Ihr verlasst den Erfahrungsraum Schule“, sagte Lehrerin Jasmin Sönksen. Jetzt würden die Abiturienten einen neuen Raum betreten, den sie noch nicht kennen. Dafür seien sie mit dem Abitur gut gerüstet. Sie empfahl den jungen Frauen und Männern, Gelassenheit zu bewahren, Mut zu zeigen und sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was um sie herum passiere. Sie würden neue Menschen kennenlernen, die ihnen helfen würden, sich weiterzuentwickeln. Sie lud die Abiturienten ein, später einmal in der Schule vorbeizuschauen und von ihren Erlebnissen zu erzählen.

Die erfolgreichen Abiturienten Ihre Schulzeit am Uetzer Gymnasium haben 49 junge Frauen und Männer mit dem Abitur abschlossen: Nina Andresen, Henrike Balzer, Noah Marius Berkhan, Kimberley-Vivian Bohm, Birhat Bozkurt, Alica Deniz, Djibril Noel Diattara, Marie-Luise Elligsen, Leander Moritz Ermgassen, Eileen Faust, Jule Giesemann, Stina Henneke, Yara Henneke, Lara Herten, Marica Hiller, Maleen Hübner und Annika Hustedt. Außerdem Karina Kiesel, Margarete Klages, Marvin Kobbe, Luzie Amira Koch, Michel Köster, Max Kropp, Marvin Marcel Krüger, Michelle Lammert, Nina Lüders, Lori Maetje, Pauline Matthes, Lea Möller, Joshua Osteroth, Fynn Richter, Celia Ritter und Sarah Rubajczyk. Zudem Dilara Saado, Julian Schlüter, Jana Schmidt, Jana Schmitz, Mara Else Schrader, Gerrit Schumann, Romy Sczuka, Maya Semrau, Marcel Slusarczyk, Justus Söhring, Didem Sömö, Arne Stellfeldt, Letizia Aurora Tripari, Jannis Trujka, Alexander Washof und Emily Zierott.

„Seid stolz darauf, was ihr erreicht habt“, sagte der Elternvertreter Michael Kropp. Bürgermeister Werner Backeberg beglückwünschte neben den Abiturienten auch die Eltern. Diese hätten mit ihren Söhnen und Töchtern mitgefiebert. „Die nächsten zehn Jahre sind Jahre des Umbruchs“, blickte Backeberg in die Zukunft. Die Digitalisierung und die Dekarbonisierung seien die großen Herausforderungen. „Gut ausgebildete Menschen werden mehr benötigt als je zuvor“, sagte der Bürgermeister. Mit dem Abitur brächten die jungen Menschen gute Voraussetzungen mit, um den Herausforderungen gewachsen zu sein.

Abiturienten loben Lehrer

Eine kleine Zeitreise in die Zukunft machten die Abiturienten Max Kropp und Michel Köster in ihrer Rede. Sie spielten eine Szene, in der sie sich in zehn Jahren treffen und auf ihre Schulzeit zurückblicken. „Die 13 Jahre sind schnell vergangen“, stellten sie fest. Die Corona-Pandemie habe zum Schluss vieles verändert. Ihren Lehrern zollten sie ein dickes Lob: Auf diese sei immer Verlass gewesen. Für ihre Schüler seien sie immer erreichbar gewesen.

Zu Beginn der Feier hatte Schulleiterin Wundram eine alte Tradition wieder aufleben lassen. Es erklang das Schullied „Erde und Sterne“, das bis in die Sechzigerjahre hinein bei Schulveranstaltungen gesungen worden war, in einer modernen Instrumentalfassung. Die Abiturientin Nina Andresen hat diese geschrieben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller