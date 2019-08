Uetze

Die Besucher sitzen dicht an dicht, während die Minis zwischen sechs und neun Jahren in schnellen Schritten und hohen Sprüngen an ihnen vorbeifliegen – die Jüngsten der Turnsparte vom VfL Uetze zeigen beim Sommerfest im Freibad ebenso ihr Können wie die Älteren. Immer wieder gibt Hannah Kodoll, selbst Turnerin und Trainerin, am Mikrofon kurze Informationen zum Training. Denn immerhin stehen 46 Turnerinnen zwischen sechs und 21 Jahren auf der Matte. „Viele, vor allem bei den Jüngeren, waren heute aufgeregt“, sagt Kodoll nach dem Auftritt. Wohl auch deshalb habe nicht alles geklappt, fügt die 19-Jährige hinzu.

Gut 700 Besucher kommen zum Sommerfest

Darauf kommt es dem Publikum aber auch gar nicht an: Die Zuschauer verfolgen das Geschehen auf der Liegewiese mit Spannung, schließlich sorgen die Organisatoren für Abwechslung auf dem Grün: Der Jazz-Dance-Gruppe folgen die Turnerinnen, denen die Nachwuchskicker und schließlich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit ihrem großem Wasserspaß. Die jungen Fußballer nutzen den Nachmittag nicht nur, um das Dribbeln wahlweise mit dem rechten oder linken Fuß und damit ihre Koordinationsfähigkeit zu demonstrieren. Sie hoffen wie auch die Dartsparte aus dem Schützenverein auf neue Mitstreiter.

„Wir stellen uns hier das erste Mal vor“, sagt Matthias Josephowicz, „weil wir das Interesse für unseren Sport wecken möchten.“ Viele Uetzer wüssten noch nichts von dem neuen Angebot, deshalb wollen die Dartspieler nun in die Öffentlichkeit gehen. Insbesondere die Kinder stehen Schlange vor der Scheibe, um ihre Pfeile zu werfen – während nur wenige Meter entfernt die Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Gut 700 Besucher zählen die Veranstalter bis zum Abend, etwas weniger als im Vorjahr, als die Sonne schon am frühen Morgen vom Himmel knallte.

Lesen Sie auch:

Bewegung in Slow-Motion – Aqua-Zumba-Kurs im Freibad Uetze.

Von Antje Bismark