Uetze

Auch im Haushalt der Gemeinde Uetze hinterlassen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Spuren: Die Steuereinnahmen sinken teils drastisch. Laut Kämmerer Dirk Lechenmayer zeichnet sich derzeit ab, dass statt sieben nur 3,35 Millionen Euro an Gewerbesteuern in die Gemeindekasse fließen werden. Der Anteil an der Einkommenssteuer sinkt um 905.000 Euro. Zudem nimmt die Gemeinde 342.500 Euro weniger an Kindergartenbeiträgen und 40.000 Euro weniger aus der Vergnügungssteuer ein.

Die geringeren Steuereinnahmen können jedoch teilweise durch höhere Einnahmen und geringere Ausgaben kompensiert werden, sodass die Gemeinde die Kreditaufnahme für Investitionen um rund 780.000 auf 3,9 Millionen Euro im laufenden Jahr verringern kann. Gesichert ist laut Lechenmayer auch die Zahlungsfähigkeit. Der Rat hatte im ersten Nachtrag für den Doppelhaushalt 2019/2020 Kassenkredite – sie sind praktisch das Pendant zum privaten Dispo – in Höhe von 28 Millionen Euro für 2020 genehmigt. „In dieser Höhe werden wir den Kredit nicht Anspruch nehmen müssen“, sagt der Kämmerer.

Gemeinde verkauft Gewerbegrundstück

Einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Liquidität leistet der Verkauf einiger Gewerbegrundstücke Am Schapers Kamp. Es handelt sich um den südöstlichen Teil, auf dem unter anderem ein Kindergarten und ein Seniorenheim entstehen sollen. Die Gemeinde hat an dem Verkauf 854.000 Euro verdient. Bisher sei nicht abzusehen gewesen, dass die Grundstücke noch in diesem Jahr verkauft würden, erklärt Lechenmayer.

Für ein weiteres Plus im Etat sorgen die Schlüsselzuweisung des Landes, die um 974.000 auf 4,418 Millionen Euro steigt, und der Umsatzsteueranteil, der um 80.000 Euro höher liegt als kalkuliert.

Eine Million Personalkosten gespart

Gleichzeitig verringern sich einige Ausgaben. Die Personalkosten fallen um eine Million Euro geringer als geplant aus. Das liegt laut Lechenmayer daran, dass Stellen nicht besetzt werden konnten. Zudem muss Uetze statt 544.000 nur noch 260.000 Euro Gewerbesteuerumlage bezahlen, und auch die Regionsumlage sinkt um 74.000 Euro.

Mehr als bislang geplant wollen die Ratspolitiker hingegen für die Feuerwehren und für Baumaßnahmen ausgeben. Diese Investitionen summieren sich auf 480.000 Euro.

Zuschüsse von Land und Bund in Aussicht

Insgesamt steige das Haushaltsdefizit, aber nicht in dem Maße, wie die Gewerbesteuern eingebrochen seien – und zwar um 1,14 auf 13,03 Millionen, erklärt der Kämmerer. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde wegen ihrer geringen Steuereinnahmekraft vom Land mehrere Millionen als Bedarfszuweisung erhalten. 2019 wurde diese Geld dazu genutzt, den Schuldenberg zu verringern. „Für 2020 hat uns das Land ebenfalls eine Bedarfszuweisung in Aussicht gestellt“, sagt Lechenmayer.

Zudem hat der Bundestag einen Rettungsschirm für die Kommunen verabschiedet. Niedersachsen kann aus diesem Topf rund 840 Millionen Euro verteilen. „Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass der ganze Verlust bei den Gewerbesteuern ausgeglichen wird“, betont Uetzes Kämmerer.

Von Anette Wulf-Dettmer