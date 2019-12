Grünes Klassenzimmer in Schwüblingsen wird im März fertig

Schwüblingsen

Voraussichtlich Ende März kann Claudia Königsmann auf ihrem Mitmachhof in Uetze-Schwüblingsen das pädagogische Angebot ausweiten. Dann will sie das neue Unterrichtsgebäude in Betrieb nehmen. Königsmann nennt das Holzhaus mit einer zehn mal zwölf Meter großen Grundfläche grünes Klassenzimmer, weil sie darin Wissen über Landwirtschaft, Essenszubereitung und Kräuter vermitteln will. Die Europäische Union und die Region Hannover fördern das Projekt.

Bisher waren Königsmanns Bildungsveranstaltungen im Freien. Der Schauer mit der Strohburg, der Pavillon und der Tischlerschuppen des Mitmachhofs boten Kindergartengruppen, Schulklassen und erwachsenen Kursteilnehmern nur einen begrenzten Wetterschutz. Das neue Gebäude ermöglicht Königsmann, das ganze Jahr über Bildungsangebote zu machen.

Schulungsraum mit Beamer und Leinwand

Herzstück des Holzhauses wird der Schulungsraum mit Beamer und Leinwand. In diesem Raum will sie auch eine Hofladenecke einrichten. „Es soll ein Unverpacktladen werden“, sagt Königsmann. Außerdem beherbergt das barrierefreie Gebäude Sanitäranlagen mit einer Behindertentoilette und eine Küche. „In der Küche kann ich mit den Gruppen Essen zubereiten“, sagt Königsmann. Vor dem gemeinsamen Kochen könne sie zum Beispiel mit Kindern in ihrem Feldgarten Gemüse ernten. „Wir wollen vermitteln, wo das Essen herkommt“, fügt die Schwüblingserin hinzu.

Das Dachgeschoss kann sie als Lager nutzen. Dort könne sie Bastelmaterialien aufbewahren, die sie bisher im Winter ins Wohnhaus habe tragen müssen. Außerdem könne man da frostfrei landwirtschaftliche Produkte lagern.

Ausflugsziel für Radfahrer

„Das grüne Klassenzimmer soll im Sommer auch ein Ausflugsziel für Radfahrer werden“, sagt Königsmann. Radler könnten während ihrer Tour auf dem Mitmachhof eine Pause einlegen und dort Kaffee trinken. Bei schönem Wetter könnten sie auf der Terrasse vor dem Holzhaus sitzen.

Die Rohbauarbeiten sind längst abgeschlossen. Das Holzhaus ist bereits an das Schwüblingser Nahwärmenetz angeschlossen. Inzwischen hat der Endspurt beim Innenausbau begonnen. „Der Estrich trocknet gerade“, sagt Königsmann. Elektriker verlegen derzeit elektrische Leitungen. „Im Januar kommen die Fliesen und die Bodenbeläge“, kündigt die Schwüblingserin an. Anschließend sollen Handwerker Sanitäranlagen und die Küche installieren. Für Februar ist der Einbau der Hofladeneinrichtung geplant.

Elektriker Nikolai Bleischwitz verlegt im Unterrichtsgebäude Stromleitungen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Für eine Investitionssumme von rund 225.000 Euro hat Königsmann eine Förderung aus dem Leader-Programm beantragt. 32 Prozent der Kosten erstattet die EU , acht Prozent die Region Hannover .

