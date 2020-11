Altmerdingsen/ Hänigsen/ Obershagen

Anlässlich des Volkstrauertags lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde für Sonntag, 15. November, zu drei Gottesdiensten unter freiem Himmel in Altmerdingsen, Hänigsen und Obershagen ein. Zudem veranstaltet sie Gottesdienste am Buß- und Bettag sowie am Ewigkeitssonntag.

Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst am Hänigser Denkmal, den Pastor Steffen Lahmann leitet. Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre hält um 10.30 Uhr einen Gottesdienst vor dem Denkmal in Obershagen und um 11.30 Uhr vor dem Denkmal in Altmerdingsen. Bei den Gottesdienste legen die jeweiligen Ortsbürgermeister auch die Kränze nieder.„Wir haben uns gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern dazu entschlossen, diesen Tag mit Gottesdiensten im Freien zu begleiten“, sagt Pastor von Stuckrad-Barre.

Am darauffolgenden Sonntag, 22. November, wird die Kirchengemeinde in ihren Gottesdiensten zum Ewigkeitssonntag der Gestorbenen der Kirchengemeinde im vergehenden Kirchenjahr gedenken. Sie feiert die Gottesdienste auf den Friedhöfen in Hänigsen und Obershagen, die zeitgleich um jeweils 11 Uhr beginnen.

Jugendgruppe gestaltet Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Sowohl zu den Gottesdiensten am Volkstrauertag als auch am Ewigkeitssonntag bittet die Gemeinde alle Gottesdienstbesucher, sich selbst eine Sitzgelegenheit mitzubringen und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Keine selbst mitgebrachte Sitzgelegenheit, aber eine Mund-Nasen-Bedeckung benötigen die Gottesdienstbesucher am Mittwoch, 18. November. An diesem Tag feiert die Kirchengemeinde einen Gottesdienst zum Buß- und Bettag. Er beginnt um 19 Uhr in der Hänigser St.-Petri-Kirche. Den Gottesdienst gestaltet die Jugendgruppe der Kirchengemeinde, die sich dazu mit einem Text aus dem Buch des Propheten Jesaja auseinandergesetzt hat.

Von Elena Everding