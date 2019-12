Gewerbegebiet Uetze Nordost soll größer werden

Uetze

Die Gemeinde Uetze kann in der zentralen Ortschaft Uetze selbst keine Gewerbeflächen zum Kauf anbieten. Im nächsten Jahr will sie daher die Planungen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Uetze Nordost vorantreiben, und 2021 mit der Vermarktung der Flächen im Erweiterungsgebiet beginnen. Erste Anfragen liegen der Gemeindeverwaltung laut Wirtschaftsförderer Andreas Fitz bereits vor. „Sowohl von ortsansässigen Betrieben, die sich erweitern wollen, als auch von Firmen, die sich in Uetze neu ansiedeln wollen.“

„Den Vorentwurf des Bebauungsplans sollen wir Anfang nächsten Jahres vom Planungsbüro erhalten“, sagt Fitz. Anschließend beraten die politischen Gremien darüber. Wenn der Rat die Planung absegne, müsse die Verwaltung den Entwurf noch öffentlich auslegen. „Wir gehen davon aus, dass der Bebauungsplan ab Herbst 2020 Rechtskraft erlangt“, fügt Fitz hinzu.

Optionsverträge mit Grundeigentümern abgeschlossen

Um die Gewerbegrundstücke selbst vermarkten zu können, hat die Verwaltung bereits mit den derzeitigen Grundeigentümern Vorverträge abgeschlossen. Diese sind aber erst dann gültig, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Sobald dieser in Kraft trete, werde die Gemeinde die bisherigen Ackerflächen erwerben, kündigt Fitz an.

Die Erweiterungsfläche schließt sich nach Norden hin an die Gewerbebetriebe an der Rudolf-Diesel-Straße an und wird im Westen bis an die Bundesstraße 188 heranreichen. Die Bruttofläche umfasst nach Angaben des Wirtschaftsförderers 5,5 Hektar. Er weist darauf hin, dass man davon zum Beispiel noch die Straßen und Grünflächen abziehen muss. „Wir gehen davon aus, dass es 4,4 Hektar Nettofläche werden, die wir verkaufen können.“ Daraus lasse sich eine große Anzahl an Grundstücken zuschneiden.

Erschließung spätestens im Frühjahr 2021

Mit der Straßenplanung könne die Verwaltung ebenfalls erst beginnen, wenn der rechtskräftige Bebauungsplan vorliegt. Die Verwaltung will das neue Gewerbegebiet spätestens im Frühjahr 2021 erschließen und dann auch die ersten Grundstücke verkaufen. Von der Rudolf-Diesel-Straße und von der Bundesstraße 188 soll man in das Gebiet hineinfahren können. Auf der B 188 muss die Gemeinde eine Abbiegespur bauen. „Die Zufahrt von der B 188 ist ganz wichtig. So haben wir eine direkte Anbindung an die Bundesstraße“, sagt Fitz.

Noch nicht gelöst ist nach Fitz’ Worten, wie man den Fahrradverkehr über diese Zufahrt am Ortsrand leitet. Derzeit nutzen Radfahrer, die von Uetze in Richtung Abbeile/Kreuzkrug wollen, ein kurzes Stück neben der B 188 auf der alten Fahrbahn der Bundesstraße. Diese Fahrbahn, die heute als Wirtschaftsweg dient, geht nach rund 200 Metern in einen Radweg über.

Wie in Uetze kann die Gemeinde momentan auch in Hänigsen und Dollbergen selbst keine Gewerbeflächen zum Kauf anbieten. Wenn in Uetze die Vermarktung der neuen Gewerbegrundstücke begonnen hat, werde die Kommune neue Gewerbefläche in Hänigsen zwischen der Rälingser und der Altmerdingser Straße entwickeln, kündigt Fitz an.

