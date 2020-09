Burgdorf

Was sich auf dem Papier bisweilen als klare Sache ausmacht, stellt sich bei genauer Betrachtung oft ganz anders da. Will heißen: Auch wenn ein mannigfach verurteilter Straftäter in eine Prügelei verwickelt ist und deshalb auf der Anklagebank landet, muss er noch lange nicht der böse Bube sein. Im vorliegenden Fall jedenfalls verließ der Angeklagte, ein 55 Jahre alter Uetzer mit 23 Einträgen in seinem Strafregister, den Gerichtssaal als freier Mann: Freispruch – nicht nur aus Mangel an Beweisen.

Was tatsächlich geschehen war am Abend des 1. November vergangenen Jahres in dem Uetzer Wohnviertel, lässt sich schwer nachvollziehen. Nur so viel steht fest: Der Angeklagte und ein Vater mit seinem erwachsenen Sohn tauschten keine Höflichkeiten aus. Im Gegenteil. Erst setzte es Beleidigungen, dann kam es zur Rauferei. Dabei holte sich der Sohn eine dicke Lippe. Auch ein Zahn soll abgebrochen sein. Und der Angeklagte blutete aus dem Ohr, sodass auch er ins Krankenhaus musste.

Anzeige

Gericht bekommt vier Versionen zu hören

Vater und Sohn zeigten den Angeklagten prompt an. Der habe dem gesundheitlich angeschlagenen Sohn an dem Abend völlig unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Nur deshalb sei der Vater helfend eingeschritten, um Schlimmeres zu verhindern. Den Hieb freilich bestritt der Angeklagte, der sich seinerseits als Opfer eines Übergriffs beschrieb.

Weitere NP+ Artikel

Im Gerichtssaal waren sich Richterin, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schließlich einig: Eine Verurteilung wegen Körperverletzung kam nicht infrage. Jeder der drei an der Schlägerei Beteiligten – der Angeklagte auf der einen Seite und der 33 Jahre alte Sohn und dessen Vater auf der Gegenseite – lieferte dem Gericht eine neue Schilderung des Hergangs. Auch Vater und Sohn widersprachen sich so grundlegend, dass sich Richterin Stephanie Rohe nur darüber wundern konnte, ob die Männer vom gleichen Ereignis sprachen. Und die zu der handfesten Auseinandersetzung hinzugerufene Polizei hatte aus den Einsatzprotokollen noch eine vierte Version parat.

Belastungszeuge belastet sich selbst

Andere Zeugen hatten entweder nichts gesehen oder wollten nichts sagen. So wie die Schwester des 33-Jährigen, die Gebrauch machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Das steht ihr nach der Strafprozessordnung zu, um sie bei Bedarf davon freizustellen, Familienangehörige belasten zu müssen. Das freilich musste sie gar nicht, weil ihr Bruder das selbst übernahm. Er räumte im Prozess ungefragt ein, dass er den am Boden liegenden Angeklagten „nur einmal ganz leicht ins Gesicht getreten“ habe, als sein Vater bereits auf dem betrunkenen Widersacher gekniet und diesen am Boden fixiert habe.

Die Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall wie die Verteidigung auf Freispruch plädierte, hat wegen des Fußtritts inzwischen gegen den Sohn Anklage erhoben. Richterin Rohe, die den Fall zu verhandeln haben wird, schwante allerdings bereits, dass auch das erneute Strafverfahren ausgehen könnte wie das berühmte Hornberger Schießen. Immerhin: Der freigesprochene Angeklagte, so viel zeigte das genaue Hinsehen des Gerichts auf dessen Strafregister, lebt nun schon seit 2005 gesetzeskonform.

Von Joachim Dege