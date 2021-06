Uetze

Der hauptamtliche Feuerwehrgerätewart der Gemeinde Uetze kann nicht alle Instandsetzungsarbeiten in Uetze erledigen. Er muss dafür die einzelnen Ortsfeuerwehren aufsuchen. Außerdem muss er immer wieder zu den Feuerwehrtechnischen Zentralen in Burgdorf und Ronnenberg und zur Funkwerkstatt in Hannover fahren. Daher soll er einen Technik-Gerätewagen erhalten. Über die Anschaffung dieses Fahrzeuges und eines Kommandowagens für die Ortsfeuerwehr Hänigsen berät der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung am Donnerstag, 24. Juni, ab 18 Uhr.

Beraten wird des Weiteren über die Bebauungspläne für die Erweiterung des Gewerbegebiets Nordost in der Ortschaft Uetze und das Baugebiet am See in Dollbergen sowie eine Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde. Die Planung des Baugebiets Bockwindmühle in Hänigsen wird abgesetzt.

Einwohner, die die an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen sich dafür anmelden per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de oder telefonisch unter (0 51 73) 97 01 16 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller