Uetze

Noch vor Jahresende werden in Eltze, Dollbergen, Hänigsen und Uetze Informationstafeln an historischen Orten stehen. Die Erläuterungstafeln sind Teil des Projekts Lebendiges Archiv, das Gudrun Viehweg, Regionalmanagerin der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, nach mehr als vier Jahren Planung mit Heimatvereinen aus der Leader-Region verwirklichen will. Die Region Hannover und der Lüneburgsche Landschaftsverband haben jetzt den Förderantrag gebilligt. Aus der Gemeinde Uetze machen die Heimatvereine aus Dollbergen und Eltze sowie die Heimatbund-Gruppe Hänigsen und der Heimatbund Uetze bei dem Vorhaben mit.

In Dollbergen soll zum Beispiel eine Tafel auf die archäologischen Funde im Baugebiet südlich des Birkenwegs hinweisen. Archäologen hatten Spinnwirtel aus der Eisenzeit bei Ausgrabungen während der Planungsphase des Baugebiets entdeckt.

Auch am alten Friedhof in Uetze soll eine Erläuterungstafel mit QR-Code aufgestellt werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Schilder sind zum Beispiel auch vor der Mühle Amme und am alten Friedhof in Uetze, an den Hänigser Teerkuhlen und vor der Hänigser Bockwindmühle sowie vor dem Heimatmuseum und der ehemaligen Schule in Eltze geplant. Darüber hinaus wird auf allen Informationstafeln ein QR-Code abgebildet. Über ihn werden Interessierte direkt ins virtuelle Archiv der Leader-Region gelangen und detaillierte Informationen über alle ausgeschilderten historischen Stätten in Uetze, den Samtgemeinden Wathlingen und Flotwedel sowie dem Celler Stadtteil Altencelle erhalten.

Die Mühle Amme war ursprünglich eine Wassermühle. Heute ist sie eine Seniorenwohnanlage für betreutes Wohnen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Heimatvereine müssen Grafiker zuarbeiten

Viehweg rechnet mit dem Aufstellen der Tafeln „wahrscheinlich im Herbst“. Jetzt seien die Heimatvereine gefordert. Sie müssten dem Grafiker zuarbeiten, der mit der Gestaltung der Erläuterungstafeln beauftragt worden ist.

Der gemeinsame Internetauftritt ist der zweite Teil des Projekts. Laut Viehweg ist kaum einer der Heimatvereine im Internet präsent. Die gemeinsame Homepage soll auch jüngere Menschen auf die Heimatvereine aufmerksam machen. Die Vereine werden sich dort vorstellen. Der Journalist Jens-Christian Schulze aus Bröckel hat den Auftrag erhalten, den Internetauftritt zu erarbeiten. Er wird Fotos in den Heimatstuben und Dorfmuseen machen. Außerdem soll er die Vorsitzenden porträtieren. „Damit die Heimatvereine ein Gesicht bekommen“, sagt Viehweg.

Landkarten werden in Homepage integriert

In die Internetseite werden zwei Landkarten integriert. Eine Übersichtskarte wird Auskunft darüber geben, wo die Heimatvereine ihre Räumlichkeiten haben. Der Heimatbund Uetze kann zum Beispiel mit dem mehr als 400 Jahre alten Zweiständehaus in Wackerwinkel etwas Besonderes bieten. Der zweite Plan soll das Auffinden der Erläuterungstafeln erleichtern.

Für die Förderung des Projekts, das insgesamt 35.000 Euro kostet, musste Viehweg zwei Anträge stellen. Für die Heimatvereine aus der Gemeinde Uetze ist die Region Hannover zuständig, für die Vereine aus dem Landkreis Celle der Lüneburgsche Landschaftsverband. Die Region Hannover übernimmt nach Viehwegs Angaben 60 Prozent der Kosten der Uetzer Vereine. Der Lüneburgsche Landschaftsverband beschränkt die Förderung auf 45,5 Prozent.

Ursprünglich war auch noch ein Imagefilm über die Heimatvereine geplant. Daraus wird nichts. Laut Viehweg fördert die Region Hannover nicht die Videoaufnahmen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller