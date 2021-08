Uetze

Das Bauamt der Gemeinde Uetze erhält personelle Verstärkung. Das hat der Verwaltungsausschuss (VA) der Gemeinde jetzt beschlossen. Im Nachtragsstellenplan, der im Herbst verabschiedet und ab 1. Januar 2022 gelten wird, sollen ein oder zwei neue Stellen für das Team Planen und Bauen ausgewiesen werden. „Zurzeit arbeiten in dem Team nur 1,5 Kräfte, die neun Verfahren parallel bearbeiteten. Man sagt, eine Vollzeitkraft kann drei Verfahren parallel betreuen“, schildert Bürgermeister Werner Backeberg die angespannte Personallage und die hohe Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen.

Die Folge der dünnen Personaldecke sind lange Wartezeiten für all jene, die irgendwo in der Gemeinde bauen wollen. „Uns liegen derzeit 19 Antragsverfahren vor, von denen etwa die Hälfte in Bearbeitung ist“, sagt Backeberg. Das Problem sei, die Gemeinde müssen für die Projekte überall Bebauungspläne aufstellen. „Manchmal muss nur etwas geändert, manchmal muss alles komplett neu gemacht werden.“ Zurzeit sei es so, dass private Bauherren zum Teil drei bis vier Jahre vertröstet werden müssen.

Beim Wahlforum der HAZ/NP Anfang August war der Bearbeitungsstau im Bauamt ebenfalls Thema gewesen. Alle drei Bürgermeisterkandidaten haben sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde hier schneller werden muss. Der Beschluss des VA ist laut Backeberg eine Antwort auf dieses Problem.

Von Anette Wulf-Dettmer