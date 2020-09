Uetze

Die Uetzer Grundschule am Katenser Weg ist zu klein für heutigen Anforderungen mit Ganztagsunterricht und Inklusion. Deshalb will die Gemeinde sie erweitern – und das schnellstens. Bis zum Ende des Jahres soll ein sogenanntes Raumbuch erstellt werden, in dem die genauen Anforderungen und der Raumbedarf aufgeführt werden. Erste Gespräche mit der Schulleitung und der Leitung des benachbarten Kindergartens hat die Gemeinde als Schul- und Kita-Träger bereits geführt. Am Dienstag, 15. September, beschäftigen sich die Mitglieder des Ratsausschusses für Schule, Sport und Kultur mit dem Thema.

Es fehlen viele Räume

Zurzeit stellt sich die Raumsituation laut Gemeinde wie folgt dar: Es gibt zwölf Klassenräume, die alle belegt sind. Es fehlt ein Raum für den Schulkindergarten. Ein PC-Raum ist nicht mehr vorhanden. Es gibt bislang nur eine provisorisch eingerichtete Mensa, die Auflagen schreiben allerdings vor, dass die Schule bei Ganztagsbetrieb einen Speiseraum haben muss. Aula für Aufführungen oder Schülerversammlungen: ebenfalls Fehlanzeige.

Darüber hinaus gibt es keine Differenzierungsräume für Kleingruppenarbeit. Davon würden mindestens vier – für jeden Jahrgang einer – benötigt. „Es fehlt ein Raum für die Inklusion, aber auch Besprechungsräume insbesondere für Gespräche mit Eltern sind nicht vorhanden“, listet Inger Köhler vom Fachbereich Bildung und Soziales auf. Des Weiteren fehlt ein Sozialraum für die Mitarbeiter des Ganztagsbetriebs. Auch für den Ganztagsbetrieb selbst müssen Klassenräume genutzt werden, ergänzt Schulleiterin Karin Schulz die Bestandsaufnahme.

Vorab hat die Gemeindeverwaltung drei Szenarien skizziert, wie die Schule fit für die Zukunft gemacht werden kann.

Szenario 1:Erweiterung der Grundschule, um den aktuellen Fehlbedarf bei gleichbleibender Anzahl von Klassen zu decken. Zurzeit ist die Grundschule durchgängig dreizügig. Im aktuellen Schuljahr werden 280 Schüler in den Gebäuden unterrichtet. „Doch wir werden steigende Schülerzahlen haben“, sagt Schulz. Nur ein Jahrgang in zwei, drei Jahren werde kleiner sein.

Szenario 2: Erweiterung der Schule, um bei einer steigenden Zahl an Klassen den Raumbedarf befristet decken zu können. Köhler geht davon aus, dass durch das geplante Baugebiet Uetze Nord-West mit 100 Wohneinheiten für einen Zeitraum von sechs Jahren mehr Schüler in die Grundschule drängen werden. Dies würde bedeuten, dass von 2022 bis 2028 zusätzlich zur aktuellen Raumnot weitere vier Klassenzimmer und ein bis zwei Differenzierungsräume fehlen würden.

Szenario 3: Die Schule wird gleich so erweitert, dass sie dauerhaft vierzügig laufen kann.

Der Hort hat sein Domizil im ehemaligen Hausmeisterwohngebäude (rechts), doch für die Nachmittagsangebote der Ganztagsbetreuung fehlen eigene Räume. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Lehrer wünschen sich Mehrzweckraum

Das Lehrerkollegium hat sich bereits Gedanken über eine sinnvolle Erweiterung gemacht. „Die Kollegen wünschen sich im Mittelpunkt der Gebäude einen Vielzweckraum, den man als Mensa, Aula und Konferenzraum nutzen kann“, sagt die Rektorin. Von diesem sollten dann die Zugänge zu den einzelnen Jahrgängen abgehen. Das hätte viele pädagogische Vorteile. Schon jetzt arbeiteten die Schüler eines Jahrgangs intensiv zusammen. „Mit der räumlichen Nähe entwickeln sie ein Wirgefühl, sodass sie besser aufeinander und auch auf ihre Sachen und Räume aufpassen“, erklärt Schulz.

„Pausenhof ist zu schön, um ihn zu bebauen“

Wichtig ist Schulz und ihren Kollegen, dass der hintere Teil des Pausenhofs mit seinem Grün erhalten bleibt. „Der ist zu schön, um ihn zu bebauen.“ Schulz befürchtet, dort könnte die Mensa gebaut werden, damit diese auch vom benachbarten Kindergarten genutzt werden kann. „Uns ist jedoch wichtig, dass der Mehrzweckraum samt Mensa für die Schüler zentral liegt, damit er ohne großen Aufwand täglich genutzt werden kann.“ Sie könne sich vorstellen, dass der alte Flachbau zwischen dem zweistöckigen Klassentrakt und dem Trakt direkt am Katenser Weg abgerissen wird. Dort könnte dann zentral ein Neubau mit zwei Stockwerken entstehen.

Der Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur kommt am Dienstag, 15. September, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal in der ersten Etage des Rathauses in Uetze zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei sein können maximal 20 Zuschauer.Themen sind neben der geplanten Schulerweiterung die zeitliche Umsetzung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts sowie die Anträge des Sportrings, keine Hallengebühren für die Saison 2019/2020 zu erheben und jedem Verein 2,50 Euro pro Mitglied als Corona-Zuschuss zu zahlen.

Von Anette Wulf-Dettmer