Gemeinde will Container für den Hort in Eltze aufstellen

Eltze

Im Eltzer Hort ist es derzeit eng. Die Nachfrage nach der Betreuung von Grundschülern außerhalb der Unterrichtszeit ist enorm gestiegen. Sie wuchs nach Auskunft von Gemeindesprecher Andreas Fitz zu Schuljahresbeginn von 20 auf 32 Plätze an, die derzeit allerdings nicht alle belegt sind. Um der Nachfrage gerecht zu werden, will die Gemeinde für den Hort auf dem Schulgelände zwei Container anmieten und aufstellen.

„Wo sie genau stehen werden, ist noch nicht geklärt“, sagt Fitz. Der Gemeindeverwaltung muss für die Container erst noch einen Bauantrag bei der Region Hannover stellen. Die Genehmigung soll fünf Jahre gelten.

Gemeinde hat es nicht einfach mit der Raumplanung

Aktuell ist der Hort in einem Raum im Erdgeschoss des zweigeschossigen Schultrakts untergebracht. Nach dem Umzug des Horts in die Container würde dieser Raum frei. Falls im nächsten Schuljahr mehr als 26 Kinder für die Einschulung angemeldet werden, benötigt die Schule den Raum ohnehin. Denn dann müsste die erste Klasse geteilt werden.

Ob es so kommt, hängt davon ab, wie viele sogenannte Korridorkinder die Schule besuchen sollen. Eltern, deren Kinder in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alte werden, können entscheiden, ob sie die Einschulung um ein Jahr hinausschieben. Bis zum 1. Mai müssen sie sich entschieden haben und das der Schule mitteilen. „Das macht die Planung so schwierig“, sagt Fitz.

Zurzeit besuchen 24 Kinder die erste Klasse in Eltze

Zurzeit hat die Eltzer Schule, die eine Außenstelle der Grundschule in Uetze ist, nur eine Klasse pro Jahrgang. Auch zu Beginn dieses Jahres war offen, ob man in diesem Sommer in Eltze die erste Klasse würde teilen müssen. Das war dann aber doch nicht notwendig geworden, weil weniger Erstklässler angemeldet worden waren als erwartet. Damals war im Gespräch gewesen, einen Fachunterrichtsraum in ein Klassenzimmer umzuwandeln. Nach Fitz’ Angaben gehen aktuell 24 Jungen und Mädchen in die erste Klasse der Eltzer Schule.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller