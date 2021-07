Uetze

Die Mitgliedskommunen der Region Aller-Fuhse-Aue wollen auch in der nächsten Förderperiode von dem Leader-Programm der Europäischen Union profitieren. Mit dem seit 1991 bestehenden Leader-Programm will die EU den ländlichen Raum stärken. Einen wichtigen Part übernimmt die Gemeinde Uetze, die mit den Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen und dem Celler Stadtteil Altencelle die Leader-Region Aller-Fuhse-Aue bildet. Sie wird die Überarbeitung des bisherigen regionalen Entwicklungskonzepts für die Region ausschreiben. „Die Gemeinde Uetze hat den Hut auf“, sagt Bürgermeister Werner Backeberg.

Derzeit bereitet Sven Kuchenbecker, Fachbereichsleiter für Bürgerservice, Bauen und Verkehr im Uetzer Rathaus, die Ausschreibung vor. Mit dem überarbeiteten Konzept wird sich die Region Aller-Fuhse-Aue um die erneute Aufnahme in das Leader-Programm bewerben. Bei einer erneuten Berücksichtigung muss das Regionalmanagement europaweit ausgeschrieben werden.

Neue Förderperiode beginnt 2023

Zu den Aufgaben des Regionalmanagements gehören zum Beispiel Hilfestellung bei der Antragstellung und die Beratung der Projektträger. Vor der jetzt auslaufenden Förderperiode hatte das Planungsbüro Amtshof Eicklingen für das regionale Entwicklungskonzept und das Regionalmanagement den Zuschlag bekommen. „Wir wollen gern mit dem Amtshof weitermachen, müssen aber ausschreiben“, sagt Backeberg. Die neue Förderperiode beginnt am 1. Januar 2023 und läuft bis Ende 2027.

In der jüngsten Sitzung des Uetzer Ratsausschusses für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen hat Backeberg angekündigt, dass die Leader-Region Aller-Fuhse-Aue in Kürze eine weitere Imagebroschüre herausgeben wird. „Das wird eine Bilanzbroschüre“, sagt er. Geld aus dem Förderprogramm der EU ist zum Beispiel in den Bau des Grünen Klassenzimmers in Schwüblingsen, die Sanierung des Schwimmerbeckens im Hänigser Freibad und die Dacherneuerung des Eltzer Heimatmuseums geflossen. Derzeit baut die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen die Obershagener St.-Nicolai-Kirche in ein Dorfzentrum um. Die Gemeinde Uetze hat für die bevorstehende Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen eine Leader-Förderung eingeplant.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller