Mit einer Poster-Aktion sollen in Uetze die enormen Leistungen der Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken und Heimen in der Corona-Krise gewürdigt werden. An der Aktion unter dem Motto „Wir sagen Danke!“ können sich interessierte Bürger und Bürgerinnen beteiligen. Es gehe darum, persönliche Worte des Dankes und der Wertschätzung an das örtliche Pflegepersonal zu richten, erklärt Marlon Kaper von der Lokalen Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen (LKHD).

Die Pandemie, die seit mehr als einem Jahr den Alltag der Menschen weltweit bestimmt, habe gezeigt, wie wichtig die Pflegekräfte seien. „Sie müssen oft bis an die eigenen Grenzen gehen oder diese gar überschreiten“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Wer die Aktion unterstützen möchte, schickt seinen kurzen Kommentar per E-Mail unter Betreff „Wir sagen Danke!“ an lkhd@uetze.de. Einsendeschluss ist der 30. April.

Der Internationale Tag der Pflege wird seit 1967 am 12. Mai begangen, dem Geburtstag der Begründerin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale.

Anette Wulf-Dettmer