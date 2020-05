Uetze

Immer weniger Uetzer nutzen die Sonderöffnungszeiten der Grüngutannahmestelle auf dem Bauhof der Gemeinde Uetze an der Dammstraße 35. Deshalb reduziert die Verwaltung nun das Angebot, das sie nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie eingerichtet hatte. Ab Juni gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten. Bis dahin können Gartenbesitzer an folgenden Terminen ihren Grünschnitt abgeben: am Donnerstag, 14. Mai, von 14 bis 16 Uhr, am Sonnabend, 16. Mai, von 9 bis 12 Uhr, am Dienstag, 19. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr, am Sonnabend, 23. Mai, von 9.30 Uhr. Anschließend ist die Annahmestelle nur noch sonnabends erreichbar.

Von Antje Bismark