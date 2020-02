Gemeinde Uetze baut Ganztagsbetreuung für Grundschüler aus

Uetze

Zum Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz wird voraussichtlich ab 2025 ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung von Grundschülern hinzukommen. Die Bundesregierung will so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Die geplante Änderung wird nach Einschätzung des Leiters des Teams Jugend der Gemeinde Uetze, Holger Kleinfeld, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Erst- bis Viertklässler in der Gemeinde erhöhen. Trotz dieser Herausforderung bleibt er gelassen: „Wir sind gut aufgestellt.“

Die Gemeinde bietet an den Grundschulen in Hänigsen und Uetze eine offene Ganztagsschule an. An diesen beiden Standorten betreibt sie zusätzlich einen Hort. Einen Hort hat sie auch an den Außenstelle Eltze der Grundschule Uetze eingerichtet. An der Löwenzahnschule in Dollbergen gibt es bisher eine nachschulische Betreuung. Derzeit werden insgesamt in der Gemeinde rund 360 Grundschüler nach Unterrichtsschluss betreut. Das sind laut Kleinfeld 55 Prozent aller Grundschüler.

Warteliste für offene Ganztagsschule in Dollbergen

Die Gemeinde will im Sommer die gebührenpflichtige nachschulische Betreuung, für die in Dollbergen derzeit 30 Kinder angemeldet sind, in eine gebührenfreie offene Ganztagsschule umwandeln. „Wir haben schon eine Warteliste“, sagt Kleinfeld. Die offene Ganztagsschule an der Löwenzahnschule wird voraussichtlich mit 70 Schülern beginnen.

Dafür hat die Gemeindeverwaltung bei der Landesschulbehörde eine Genehmigung beantragt. Der Antrag wird derzeit bearbeitet. Ein Problem ist, dass die geplante Mensa bis zum Sommer nicht fertig wird. Laut Kleinfeld macht sich die Verwaltung Gedanken über eine „tragfähige Übergangslösung“. Für die bisherige nachschulische Betreuung muss die Gemeinde keine Mittagsverpflegung anbieten.

Eltern wünschen in Eltze einen Hort

In der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Jugend, Familie und Soziales wollte Ratsherr Hans-Hermann Brockmann (Balu) wissen, ob auch eine offene Ganztagsschule an der Außenstelle Eltze der Uetzer Grundschule geplant ist. Das sehe die Beschlusslage nicht vor, antworte Kleinfeld. In Eltze wünschten sich die Eltern einen Hort. Zudem sei es schwierig, eine offene Ganztagsschule für eine kleine Einheit zu organisieren.

Einen Einblick in die offene Ganztagsbetreuung an der Uetzer Grundschule gab die Koordinatorin des Ganztagsbetriebs, Alexandra Schöbe-Borchert, den Ausschussmitgliedern. Es werden Stammgruppen mit einem festen Betreuer gebildet. „So haben die Schüler eine Bezugsperson und die Eltern einen Ansprechpartner“, sagte Schöbe-Borchert. Die Stammgruppen gehen gemeinsam zum Essen und machen gemeinsam ihre Hausaufgaben.

In ihrer Stammgruppe machen die Schüler, die für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Uetze angemeldet sind, ihre Hausaufgaben. Quelle: Gemeinde Uetze

Arbeitsgemeinschaften fördern Kompetenzen der Schüler

Die Arbeitsgemeinschaften, die von Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern geleitet werden, sollen laut Schöbe-Borchert die Kompetenzen der Schüler fördern. Die Umwelt-AG arbeite mit der Klimaschutzagentur und dem Uetzer Klimamanager Johannes Leßmann zusammen. Es gebe auch Kreativangebote und eine Garten-AG.

Kleinfeld geht davon aus, dass mehr Eltern ihre Kinder für eine Schulkindbetreuung anmelden werden, wenn es einen Rechtsanspruch gibt. Dann müsse die Kommune vermutlich mehr Personal einstellen. Es müsse sich zeigen, ob die Räume ausreichen und die Mensen groß genug sind.

Und so sieht die Situation in Burgdorf aus Weitaus häufiger als in Uetze nehmen die Eltern in Burgdorf die Ganztagsbetreuung für Schulkinder in Anspruch. Derzeit sind im Stadtgebiet 1233 Grundschüler für die offene Ganztagsschule angemeldet. Das sind 74,2 Prozent. Hinzu kommen noch 95 Hortkinder, was einer Quote von 7,7 Prozent aller Grundschüler entspricht. Insgesamt sind es also fast 82 Prozent, die nachmittags außer Haus betreut werden. Für den geplanten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2025 stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht fest. Die Burgdorfer Stadtverwaltung will nach Auskunft von Sprecherin Alexandra Veith zunächst „die konkrete rechtliche Ausgestaltung abwarten“. Wenn diese feststehe, werde man bei Schulneubauten und -erweiterungen den voraussichtlichen Raumbedarf für die Ganztagsbetreuung berücksichtigen.

Lesen Sie auch

Grundschüler werden in offener Ganztagsschule zu Klima-Agenten

Von Friedrich-Wilhelm Schiller