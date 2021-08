Obershagen

Die Landwirte Burghard Homann und Dirk Sander, Betreiber des Milch-Hofs Osterwiese bei Uetze-Obershagen, haben Angst um ihren Tierbestand. Zweimal sind schon tragende Rinder von den Elterntieren des Wolfsrudels im Burgdorfer Holz angegriffen worden. „Drei unserer Tiere wurden verletzt, zwei mussten wir einschläfern“, berichtet Homann. Daher wollen er und Sander einen Wolfszaun aufstellen.

„Mitte August haben wir einen Termin mit einer Firma, die uns hilft. 30 Hektar rund ums Gehöft werden einzäunt“, sagt Homann. Auch die Stallungen würden geschützt, damit dort kein Wolf eindringen könne. Ein zweiter Wolfszaun ist auf einer Weide geplant, die zwischen dem Milch-Hof und Hänigsen liegt.

Sechs Kilometer Zaun werden aufgebaut

„Es sind insgesamt sechs Kilometer Zaun, die wir aufbauen wollen“, erzählt Homann. Der Zaun werde 1,40 Meter hoch. Zwischen den Holzpfählen würden mehrere Stromlitzen und Stahlstränge gezogen. Ein Berater der Landwirtschaftskammer habe wertvolle Tipps gegeben, sagt der Obershagener. Der Berater habe zum Beispiel darauf hingewiesen, wo es zweckmäßig sei, Metalltore zu setzen.

Die Vorbereitungen für den Zaunbau haben die beiden Landwirte bereits getroffen. Sie haben die bisherigen Stacheldrahtzäune abgebaut. Derzeit hindert nur ein herkömmlicher einfacher Elektrozaun die Kühe am Ausbüxen. Auch die benötigten Materialien liegen schon bereit.

Das Material für den Wolfszaun ist bereits geliefert worden. Burghard Homann steht neben den Holzpfählen und den Metalltoren. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Im Gegensatz zu anderen Weidetierhaltern hatte der Milch-Hof keine Probleme bei der Beantragung einer Förderung. „Weil wir betroffen waren, haben wir relativ schnell die Zuschusszusage bekommen“, berichtet Homann. Der Milchhof bekomme den Höchstförderbetrag von 30.000 Euro pro Betrieb. „Aber wir haben allein Materialkosten von 33.000 Euro, und dann kommt noch der Aufbau hinzu“, sagt Homann.

160 Kühe liefern 1,4 Millionen Liter Milch im Jahr Den Milch-Hof Osterwiese betreiben der Obershagener Landwirt Burghard Homann und sein Schwager Dirk Sander aus Hänigsen gemeinsam. Sie haben eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet und bewirtschaften 180 Hektar. Gut die Hälfte davon ist laut Homann Grünland. Er und Sander halten 160 Milchkühe. Außerdem stehen in den Ställen beziehungsweise auf den Weiden 180 Kälber, Jungrinder und Färsen. Die Kühe liefern 1,4 Millionen Liter Milch im Jahr. Davon vermarktet der Milch-Hof Osterwiese 300.000 Liter direkt. Zum Betrieb gehört eine Molkerei, die unter anderem Joghurt herstellt. Neben den beiden Betriebsinhabern und deren Ehefrauen arbeiten auf dem Milch-Hof die beiden Betriebsnachfolger, ein landwirtschaftlicher Geselle und drei Auszubildende. Hinzu kommen die Beschäftigten in der Direktvermarktung: zwei Vollzeit- und sechs Teilzeitkräfte.

Zaun verursacht zusätzliche Arbeit

Unter dem Zaun müssen die Landwirte mähen, damit die Stromlitzen frei bleiben und nicht geerdet werden. „Das bedeutet in Zukunft viel Arbeit“, befürchtet Homann. Er macht auf einen weiteren Nachteil aufmerksam: Der Wolfszaun werde nicht nur Wölfe von der Weide fernhalten. Rehe und anderes Wild könnten nicht mehr wie bisher neben den Kühen auf dem Grünland äsen.

Der Milch-Hof hat laut Homann den Wert der Rinder, die eingeschläfert werden mussten, anstandslos ersetzt bekommen. Das erste ist laut Homann im September auf einer Weide im Beerbusch, gerissen worden. „Dann haben wir die Tiere da weggeholt und auf eine Weide gebracht, die nur 200 Meter vom Hänigser Freibad entfernt ist“, erzählt Homann. Aber nur wenige Tage später habe sich der zweite Angriff ereignet. Die Risse ließen sich aufgrund der DNS in den Speichelspuren eindeutig den Elterntieren des Burgdorfer Rudels zuordnen.

Der Anblick der verletzten Rinder sei fürchterlich gewesen, sagt Homann. Fleisch in der Größe eines Handballs hätten die Wölfe aus der Hüfte herausgerissen. „Ich hatte vor nicht gedacht, dass Wölfe so große Tiere angreifen und so dicht an einen Ort herankommen“, erzählt der Obershagener. Er habe jetzt selbst Angst vor Wölfen und unternehme abends keine Radtouren mehr durch die Feldmark.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller