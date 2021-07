Hänigsen

Manfred Hess aus Hänigsen kann es nicht fassen: Wer mit dem Bus von Hänigsen nach Burgdorf oder Uetze fahren will, kann derzeit im Bus keine Fahrkarte lösen. „Und in ganz Hänigsen kann man auch keinen Fahrschein kaufen“, sagt Hess. Aus seiner Sicht seien Hänigser fast zum Schwarzfahren gezwungen. „Das ist ein Unding“, klagt der 86-Jährige.

Er habe es zunächst nicht glauben wollen, als ihm das seine Nachbarin erzählt habe, sagt der Hänigser. Daher sei er am Donnerstag mit seinem Auto nach Burgdorf zum Regiobus-Betriebshof gefahren und habe dort nachgefragt. „Das Problem ist uns bekannt. Wir arbeiten daran“, habe der Regiobus-Mitarbeiter geantwortet.

Der Mitarbeiter habe darauf verwiesen, dass sich Fahrgäste online Fahrscheine beschaffen könnten. Dieser Rat half Hess wenig. „Wir haben kein Internet“, sagt der 86-Jährige. Hess erhielt auch den Tipp, dass er am Automaten am Bahnhof Großraumfahrkarten ziehen könne. Wer kein Auto besitze, müsse also zuerst zum Burgdorfer Bahnhof und dann wieder zurück nach Hänigsen radeln, um dann dort in den Bus zum Burgdorfer Bahnhof einzusteigen, folgert der Hänigser.

Wegen Corona verkaufen Busfahrer keine Fahrkarten

„Der vordere Einstieg in den Bussen ist momentan pandemiebedingt gesperrt“, sagt Regiobus-Sprecher Tolga Otkun. Die Busfahrer sollen keinen Kontakt mit den Fahrgästen bekommen. Daher verkaufen sie zurzeit keine Tickets. „Die Fahrgäste werden daher gebeten, sich auf anderem Wege eine Fahrkarte zu besorgen“, sagt Otkun.

Die Kunden könnten zum Beispiel die GVH-App nutzen. „Dafür muss man ein Smartphone haben“, räumt der Regiobus-Sprecher ein. Er verweist diejenigen, die weder ein Smartphone noch einen Internetzugang hätten, auf die GVH-Verkaufsstellen, wobei er bestätigte, dass es in Hänigsen keine Verkaufsstelle mehr gibt. Otkun empfiehlt, dort gleich mehrere Tickets zu kaufen. Wie die abgehängten Fahrgäste aus Hänigsen dorthin gelangen, wenn sie nicht den Bus benutzen können, sagte er nicht.

Lesen Sie auch Premiere für den Schulbus nach Wathlingen

Laut Otkun arbeiten Regiobus und die Üstra an einer Lösung. Mittelfristig wollen beide Unternehmen wieder Fahrscheine in den Linienbussen anbieten. Das hänge jedoch davon ab, wie sich die Pandemie entwickele, gibt der Regiobus-Specher zu bedenken. Außerdem sollen künftig die Kunden bargeldlos zahlen können. Otkun: „Das war vorher nicht möglich.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller