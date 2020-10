Hänigsen

„Als wir in der Jahresversammlung gehört haben, dass der Vorstand die Sportanlage aufgeben will, waren wir entsetzt“, sagt Nils Bork, seit Ende August Leiter der Fußball-Sparte im TSV Friesen Hänigsen. „Was sollen wir Fußballer ohne Fußballplätze?“ Sein Vater Frank, Mitglied der AG Stadion, sagt: „Die Aufgabe der Sportanlage und damit das Aus für den Hänigser Fußball ist abwendbar und ein Schnellschuss des Friesen-Vorstands.“

„Fußballplätze sind in erstklassigem Zustand“

Die beiden Borks gehören zu den aktiven Fußballern im Verein. Der 30-jährige Nils spielt in der 1. Herren. Sein doppelt so alter Vater gehörte der Mannschaft an, die 1984 auf eigenem Platz gegen die Bayern antraten, und kickt noch in der Ü50. Beide wissen, wovon sie reden, wenn sie sagen: „Tribüne und Gebäude sind marode, aber die Plätze selbst sind in erstklassigem Zustand.“ Von einer rundum desolaten Anlage könne nicht die Rede sein. Sogar der Rasen des C-Platzes, der in diesem Sommer sehr gelitten hat, weil wegen der Trockenheit der Brunnen kein Wasser mehr hergab, ist wieder sattgrün.

Liebevoll gesund gepflegt hat ihn die TSV-Rentnerband. Zehn ältere Männer sorgen dafür, dass alles tiptop ist. Sie mähen mit großem und kleinem Rasenmäher, sorgen morgens und abends für Bewässerung, sie düngen, klauben Papier auf, beschneiden die Bäume und Büsche auf der Böschung hinter dem Spielfeld. Sie halten die Aschenbahn in Schuss, die auch von den Sportabzeichenabsolventen genutzt wird. 1100 Arbeitsstunden leisteten sie vergangenes Jahr. Einer von ihnen ist Klaus Otte. „Zweimal in der Woche sind wir auf jeden Fall hier. Einer schaut aber immer nach dem Rechten.“

Klaus Otte von der Rentnerband, die sich beim TSV Friesen Hänigsen um die Platzpflege kümmert, wickelt einen Beregnungsschlauch auf. Quelle: Sandra Köhler

In der Fußballsparte herrscht Aufbruchstimmung

Kürzlich haben die Mitglieder der 1. Herrenmannschaft eine der Umkleidekabinen renoviert. „Das Spiel fiel kurzfristig aus, und dann haben sie zu Pinsel und Farbe gegriffen“, berichtet der Spartenleiter: „Die zweite Kabine wollen sie in Kürze auch angehen.“ In der Sparte herrsche gerade richtiggehend Aufbruchstimmung. „Wir haben geplant, eine Werbeaktion zu starten, um noch mehr Kinder für uns zu gewinnen.“ Eine bessere Vernetzung mit den anderen Sparten sei angestrebt. „In den vergangenen Jahren hat man zwar Leute auf dem Platz gesehen, aber nicht wirklich gekannt. Es wäre schön, wenn die Hänigser einfach so sonntags auf den Platz kämen, um miteinander ein Bierchen zu trinken.“

Mitten hinein in den Motivationsschub, den die Fußballer gerade erleben, sei die Vorstandsansage bei der Jahresversammlung gekommen. Ein Wechsel in einen anderen Verein komme nicht infrage, sagt Bork Junior: „Wir sind Friesen, fühlen uns so und wollen auch Friesen bleiben.“ Die Fußballer müssten nun überlegen, wie sie sich neu organisieren, hatte Vereinschef Klaus Dahlgrün gefordert. Das geschehe längst, versichert Bork senior.

Drei Plätze nebeneinander umfasst die Sportanlage an der Windmühlenstraße. Um deren Pflege kümmert sich eine zehnköpfige Truppe Ehrenamtlicher, die sogenannte Rentnerband. Quelle: Sandra Köhler

Fußballer wollen Sponsoren gewinnen

Die Gemeinde hat im Zuge der neuen Sportförderrichtline 50 Prozent der Zuschüsse zur Erhaltung der Sportanlage, also immerhin 7000 Euro, gestrichen. „Wir haben uns alles genau angeschaut und einiges an Einsparpotenzial entdeckt“, sagt Bork senior. Wenn jeweils zwei Mannschaften gleichzeitig trainierten spare das Energiekosten fürs Flutlicht. Geplant sei das Einwerben von Sponsorengeld, um die fehlenden Zuschüsse von der Gemeinde auszugleichen. Die Gemeindeverwaltung habe signalisiert, dass die Fußballer Zuschüsse beantragen könnten: „Eine Subvention durch andere Sparten oder den Gesamtverein wird nicht notwendig sein.“

Nicht zuletzt habe der Gemeinderat den Bau einer neuen Sportanlage mit zwei Plätzen und Vereinsheim für drei Millionen Euro nicht ohne Grund in das geplante Investitionsprogramm bis 2030 aufgenommen – trotz anderer dringender Vorhaben. „Die Region Hannover hat klar gemacht, dass ein Ortsteil wie Hänigsen mit seinen 6000 Einwohnern eine Sportstätte haben sollte“, sagt Bork. Weil Millionen Euro eine hohe Summer für die finanzschwache Kommune sind, basteln die Borks derzeit an einer Lösung, die nur einen Bruchteil der veranschlagten Investitionen kosten könnte. Ihre Idee wollen sie der Gemeinde in Kürze vorstellen.

Die Tribüne ist aus Sicherheitsgründen abgezäunt, das Gebäude, von dem die Friesen nur einige Räume im Erdgeschoss nutzten, marode und zudem auf einer Mülldeponie errichtet. Quelle: Sandra Köhler

Gespräch mit Vorstand und der Gemeinde geplant

Auch mit dem Vereinsvorstand wollen die Fußballer das Gespräch suchen. „Wir gehören zum Verein, und das wollen wir auch weiterhin“, stellt Frank Bork klar. Die Zeit drängt: „Wenn der Vorstand die Überlassungsverträge kündigt, haben wir nur noch ein Jahr.“

Von Sandra Köhler