Uetze

Im Haushalt der Gemeinde Uetze sind bisher nur Ausgaben für drei neue Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Ortsfeuerwehren Eltze, Katensen und Obershagen eingeplant. Die Gemeindeverwaltung schlägt den Ratsmitgliedern nun aber vor, noch in diesem Jahr gleich fünf solcher Autos zu bestellen, und zwar auch für die Ortsfeuerwehren in Dedenhausen und Schwüblingsen. Diese beiden Ortsfeuerwehren sollen nach dem neuen Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde eigentlich erst 2025 solche Fahrzeuge bekommen.

Kleinbus für Beförderung

Bei einem MTW handelt es sich um einen Kleinbus mit feuerwehrspezifischer Zusatzausstattung wie Funk und Blaulicht, der in erster Linie der Beförderung von Feuerwehrleuten dient. Laut dem Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde sollen die genannten kleinen Ortsfeuerwehren solche Kleinbusse als zusätzliches Auto bekommen.

So sieht ein MTW, hier einer der Ortsfeuerwehr Suttorf bei Neustadt, aus. Quelle: Susann Brosch

Sie verfügen in der Regel nur über ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank. Das hat zur Folge, dass oft Feuerwehrleute, die nicht unmittelbar nach der Alarmierung am Gerätehaus eintreffen, nachträglich mit ihren privaten Autos zur Einsatzstelle fahren. In diesen sind sie nicht über Funk erreichbar und können somit nicht vor eventuellen Gefahren – zum Beispiel vor giftigen Gasen – gewarnt werden.

Im neuen Fahrzeug kann verunreinigtes Material transportiert werden

Die MTW eignen sich auch für den Transport verunreinigter Materialien und Schutzanzüge. Bisher haben die Ortsfeuerwehren diese in den Mannschaftskabinen der Löschfahrzeuge mitgeführt. Das ist aus gesundheitlichen Gründen unzulässig.

Für den Kauf von gleich fünf Mannschaftstransportwagen sprechen aus Sicht der Verwaltung zwei Gründe. Die fünf Ortsfeuerwehren bekämen ein identisches Zusatzfahrzeug. Außerdem führt die Verwaltung einen finanziellen Aspekt an. Die Region Hannover hat nach Verabschiedung des Uetzer Feuerwehrbedarfsplans ein Förderprogramm für die Anschaffung solcher Fahrzeuge aufgelegt, das bis 2024 läuft. Würde die Gemeinde mit der Bestellung der MTW für Dedenhausen und Schwüblingsen bis 2025 warten, bekäme sie für diese beiden Kleinbusse keinen Zuschuss von der Region.

Gemeinde erwartet einen Zuschuss

Für fünf Kleinbusse kann die Gemeinde mit einer Förderung bis 125.000 Euro rechnen. Diese Summe entspricht nach Angaben der Verwaltung dem Anschaffungswert zweier MTW. Somit muss die Gemeinde unter dem Strich nicht mehr ausgeben, als ursprünglich für den Kauf von nur Autos vorgesehen war.

Über den Vorschlag der Verwaltung berät der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung am Dienstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller