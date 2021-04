Uetze

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Uetze stagniert auf hohem Niveau. Am Mittwoch, 28. April, liegt sie bei 170,1 nach 175 am Dienstag. Fünf bestätigte Neuinfektionen gibt es seit Dienstag in Uetze. Damit sind seit Pandemiebeginn 671 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In Lehrte hat sich das Infektionsgeschehen offenbar wieder beschleunigt. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt der Region nur eine Neuinfektion gemeldet, am Mittwoch sind es 19 Lehrter, bei denen das Sars-CoV2-Virus bei PCR-Tests nachgewiesen wurde. Trotzdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken, und zwar auf 126,6 (Dienstag 139,3). Im gleichen Zeitraum sind in Burgdorf drei Menschen positiv getestet worden. Der Inzidenzwert in der Nachbarstadt liegt bei 136,4 (142,8).

Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 138,8 (Dienstag: 155). Grundlage für den I-Wert der Region Hannover sind jetzt die Werte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Auf ihnen basieren die Corona-Auflagen des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes. Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Mittwoch folgende Inzidenzwerte: für Celle 91,1 (86,0), für Gifhorn 84,4 (91,8) und für Peine 129,8 (171,4).

Von Anette Wulf-Dettmer