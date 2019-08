Uetze

Der Streit um die künftige Größe des Friedwalds Uetzer Herrschaft geht weiter. Im überarbeiteten Verordnungsentwurf für die Neuausweisung des 150 Hektar großen Waldgebiets Herrschaft als Naturschutzgebiet ist vorgesehen, die Friedwaldfläche auf 25 bis 30 Hektar zu verringern. Doch das kommt laut Michael Bachmann aus der Geschäftsleitung der in Hessen ansässigen Friedwald GmbH weder für das Unternehmen noch für die Niedersächsischen Landesforsten infrage.

Bislang 2700 Urnenbeisetzungen

Gemäß der Friedhofssatzung der Gemeinde und den Verträgen zwischen Kommune, Friedwald GmbH und Landesforsten sind 65 Hektar der Herrschaft als Bestattungsfläche gewidmet. In den vergangenen zwölf Jahren haben nach Bachmanns Angaben auf rund 19 Hektar der gewidmeten Gesamtfläche circa 2700 Urnenbeisetzungen stattgefunden. Die Friedwald GmbH habe in den vergangenen zwölf Jahren und auch schon davor in die Entwicklung der Herrschaft investiert. „Dies allein in dem gerechtfertigten Vertrauen darauf, dass die gesamte gewidmete Friedhofsfläche von 65 Hektar für den vollen Zeitraum von 99 Jahren zur Verfügung steht“, betont Bachmann. Auch die betriebswirtschaftlichen Planungen beruhten darauf.

„Erhebliche finanzielle Schäden“

Die im Nachhinein vorgesehene Reduzierung der Friedwaldfläche auf nur noch 25 bis 30 Hektar führe zu erheblichen finanziellen Schäden für die Friedwald GmbH und deren Partner. „Für den Fall, dass die Verordnung in der jetzigen Fassung verabschiedet werden sollte, sähen wir uns gezwungen, den Rechtsweg zu beschreiten und Schadensersatzansprüche geltend zu machen“, kündigt Bachmann an.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Uetze hat die von Naturschützern geforderte Reduzierung der Bestattungsfläche kürzlich akzeptiert, obwohl der Kommune langfristig Einnahmen von rund 288.000 Euro verloren gehen. Allerdings knüpfte er seine Zustimmung an die Bedingung, dass auch die Friedwald GmbH und die Landesforsten damit einverstanden sein müssen.

Bürgerinitiative: „Asche ist toxisch“

Keine Mehrheit fand sich für den Antrag der Grünen, dass die Kommune die Stellungnahme der Bürgerinitiative (BI) Umwelt Uetze zur Neuausweisung des Naturschutzgebiets Herrschaft übernehmen soll. Nach Ansicht der BI ist die Nutzung eines Teils der Herrschaft für Urnenbeisetzungen rechtswidrig, weil dafür eine Baugenehmigung fehlt. „Wenn überhaupt, sollte allenfalls die Verwendung von Edelstahlurnen statthaft sein, die beständig gegenüber äußeren Einflüssen sind“, schreibt der Vorsitzende Wolfgang Tannenberg in der Stellungnahme der Bürgerinitiative. Derzeit werden biologisch abbaubare Urnen verwendet. Er begründet den Vorschlag damit, dass die Totenasche mit Schwermetallen belastet ist.

Hingegen ist nach Bachmanns Worten die Bestattung mit biologisch abbaubaren Urnen in Waldböden unproblematisch: „Die bisherigen wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zu der Thematik zeigen eindeutig, dass von Urnenasche in der Regel keine Gefahr ausgeht.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller