Uetze

Eine fünfwöchige Notbetreuung für Grundschulkinder bietet die Gemeinde Uetze allen Familien an, die während der Sommerferien ihren Nachwuchs aufgrund der Arbeit nicht zu Hause betreuen können. Bislang stand das Angebot vor allem für die Eltern zur Verfügung, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Weil es aber noch freie Plätze gibt, öffnet die Verwaltung die Betreuung nun für alle erwerbstätigen Eltern.

In der ersten Woche vom 16. bis 31. Juli gibt es das Angebot in den Räumen der Offenen Ganztagsschulen in Uetze und in Hänigsen, vom 3. bis 21. August ausschließlich in Hänigsen. Die Betreuung inklusive eines Mittagessens kostet pro Woche 60 Euro. Sie kann nach Aussage von Anna Schofeld, in der Gemeinde zuständig für Jugendprojektarbeit, nicht tageweise gebucht werden. „Die Anmeldungen werden zum einen nach dem Eingangsdatum berücksichtigt, aber auch unter dem Aspekt, ob beide Eltern in Vollzeit arbeiten oder jemand alleinerziehend ist“, sagt sie.

Anzeige

Gemeinde nimmt Anmeldungen ab Montag an

Interessierte Familien können ihren Nachwuchs ab Montag, 22. Juni, 14 Uhr, unter www.uetze-feriencard.de unter der Rubrik Ferienbetreuung anmelden. Sofern das Team Jugend noch keine Arbeitsnachweise erhalten hat, müssen diese Unterlagen nachgereicht werden. Weitere Fragen beantwortet Katja Woitzik per E-Mail jugend@uetze.de oder unter Telefon (05173) 982694. Schofeld weist zudem darauf hin, dass es trotz Corona eine Feriencard geben wird. Die Veranstaltungen dazu stellt die Gemeinde Anfang Juli vor.

Weitere NP+ Artikel

Von Antje Bismark