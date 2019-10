Hänigsen

Eine Fahrerflucht hat sich am Montag auf der Windmühlenstraße in Höhe des Friedhofs ereignet. Geschädigt ist eine 65-jährige Hänigserin, die ihren roten VW Caddy in der Zeit von 10.15 bis 11 Uhr an der Straße abgestellt hatte, während sie auf dem Friedhof mit Grabpflegearbeiten beschäftigt war. Eine Bekannte sprach sie dort an und machte sie darauf aufmerksam, dass soeben ihr Fahrzeug durch einen anderen Personenwagen im Vorbeifahren beschädigt worden sei.

Beim Unfall wird das linke Spiegelgehäuse beschädigt

Daraufhin schaute die 65-Jährige sofort nach ihrem Auto und stellte fest, dass das linke Spiegelgehäuse beschädigt war. Die Zeugin berichtete, dass eine Frau in einem ebenfalls roten Kleinwagen den Unfall verursacht hatte. Die Fahrerin hat die Berührung bemerkt, denn sie hielt an, der Beifahrer stieg aus und schaute sich den Schaden an. Danach stieg er jedoch wieder ein und der Auto fuhr davon, ohne dass sich die Insassen um eine Schadensregulierung kümmerten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die bislang unbekannte Fahrerin eingeleitet. Weitere Zeugen der Unfallflucht können sich in der Uetzer Dienststelle, Telefon (05173) 925 4311, melden.

Aktuelle Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer