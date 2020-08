Uetze

Auf der Burgdorfer Straße in Uetze fiel der Besatzung eines Streifenwagens am Sonnabend um 21.45 Uhr eine Frau auf, die mit ihrem Fahrrad gestürzt war. Als die Polizisten der Radfahrerin helfen wollten, bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest am Ort des Geschehens, dem die 49-Jährige zugestimmt hatte, ergab einen Wert von 2,68 Promille. Damit war klar, warum die Frau die Kontrolle über ihr Rad verloren hatte.

Den Sturz überstand sie unverletzt. Allerdings leiten die Beamten ein Strafverfahren gegen die Frau ein, denn sie war betrunken aufs Fahrrad gestiegen. Ihr Fahrrad musste die 49-Jährige zurücklassen und zu Fuß nach Hause gehen.

Von Anette Wulf-Dettmer